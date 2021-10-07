Познер мечтает побывать в Узбекистане

"Они говорят, что очень много сделано в стране, особенно в плане инфраструктуры. Узбекистан рвет вперед семимильными шагами. Одновременно с этим сохранена старина и культура. Мне это дико интересно. Я очень люблю старину. И вот эти древние города, которые бережно сохранены, они меня очень привлекают. Я думаю, что с толковым гидом я очень много узнал бы и об истории, и о культуре. Мне, правда, очень хочется", - сказал он.