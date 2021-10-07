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Познер мечтает побывать в Узбекистане
Познер мечтает побывать в Узбекистане
Телеведущий хотел бы увидеть древние города: Бухару, Хиву и Самарканд 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T20:51+0500
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский телеведущий Владимир Познер хотел бы побывать в Узбекистане. Об этом он признался в интервью сетевому изданию "Инфореактор".Известный журналист, писатель, путешественник и автор серии фильмов о разных странах до древних узбекских городов так и не доехал.По словам журналиста, в среднеазиатской республике в первую очередь его привлекают сохранившиеся памятники старины, культура и история страны. Тем более, что друзья, побывавшие в Узбекистане, отзываются о нем весьма положительно.Однако пока каких-либо конкретных планов приехать в Среднюю Азию Владимир Познер не озвучил.
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узбекистан, туризм

Познер мечтает побывать в Узбекистане

20:51 07.10.2021
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖурналист, телеведущий и писатель Владимир Познер
Журналист, телеведущий и писатель Владимир Познер - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
/
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Телеведущий хотел бы увидеть древние города: Бухару, Хиву и Самарканд
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Российский телеведущий Владимир Познер хотел бы побывать в Узбекистане. Об этом он признался в интервью сетевому изданию "Инфореактор".
Известный журналист, писатель, путешественник и автор серии фильмов о разных странах до древних узбекских городов так и не доехал.
"К своему стыду, хотя я и много ездил по Советскому Союзу, но в Узбекистане так и не побывал. Но очень хотел бы. И хотел бы посмотреть Бухару, Хиву и Самарканд. Это меня всегда очень привлекало, но не сложилось", — признался он в интервью.
По словам журналиста, в среднеазиатской республике в первую очередь его привлекают сохранившиеся памятники старины, культура и история страны. Тем более, что друзья, побывавшие в Узбекистане, отзываются о нем весьма положительно.
"Они говорят, что очень много сделано в стране, особенно в плане инфраструктуры. Узбекистан рвет вперед семимильными шагами. Одновременно с этим сохранена старина и культура. Мне это дико интересно. Я очень люблю старину. И вот эти древние города, которые бережно сохранены, они меня очень привлекают. Я думаю, что с толковым гидом я очень много узнал бы и об истории, и о культуре. Мне, правда, очень хочется", - сказал он.
Однако пока каких-либо конкретных планов приехать в Среднюю Азию Владимир Познер не озвучил.
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