https://uz.sputniknews.ru/20211007/prints-iz-oae-v-navoiyskoy-oblasti-oxotitsya-na-krasnoknijnyx-drof-20818654.html
Принц из ОАЭ в Навоийской области охотится на краснокнижных дроф
Принц из ОАЭ в Навоийской области охотится на краснокнижных дроф
Королевская семья регулярно охотится в Узбекистане, Минэкологии уверяет: вреда природе не наносится. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T18:48+0500
2021-10-07T18:48+0500
2021-10-07T18:57+0500
общество
узбекистан
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экология
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мохамед аль-Мактум побывал в Узбекистане и поохотился на дроф-красоток в Навои. Об этом принц написал в своем аккаунте в Instagram.Как выяснилось, королевская семья регулярно приезжает в Узбекистан на соколиную охоту со своими ловчими птицами. В предыдущий раз подобную забаву принцу устраивали осенью прошлого года.Тогда развлечения наследника эмиратского эмира возмутили общественность. Дело в том, что дрофа-красотка считается исчезающим видом и с 2009 года внесена в Красную книгу Узбекистана. Однако, Министерство экологии поспешило успокоить граждан: королевская охота вреда природе не наносит.Дело в том, что по инициативе отца шейха, эмира Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума, в 50 километрах от города Навои был организован эмиратский центр по разведению и сохранению этих редких птиц. С 2008 года в питомнике выпустили в дикую природу более 14 тысяч редких пернатых. По данным Министерства экологии, только в прошлом году в питомнике выпустили более четырех тысяч дроф. Привозятся птицы, а также другие краснокнижные животные, и из питомников в самих Эмиратах.Так, по сообщению Минэкологии, 29 сентября текущего года в Караузякском районе было выпущено более тысячи дроф, выращенных в питомнике "International fund for houbara conservation" в ОАЭ.Как сообщили в министерстве, для изучения птиц по линии Академии наук существует определенная квота на их ловлю. В минувшем году квота составила 357 птиц, что менее 10% от общего числа пернатых. Кроме того, определенное количество дополнительных разрешений на отлов диких птиц выдается в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана за установленную плату. Используются полученные средства на природоохранные мероприятия, учет животных и исследования в области охраны природы.Сезон охоты на дроф в Узбекистане приходится на сентябрь-октябрь.
https://uz.sputniknews.ru/20200907/V-Uzbekistane-otpustili-na-volyu-800-krasnoknizhnykh-drof-krasotok-14922849.html
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узбекистан, оаэ, экология
Принц из ОАЭ в Навоийской области охотится на краснокнижных дроф
18:48 07.10.2021 (обновлено: 18:57 07.10.2021)
Королевская семья регулярно охотится в Узбекистане, Минэкологии уверяет: вреда природе не наносится.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik.
Наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мохамед аль-Мактум побывал в Узбекистане и поохотился на дроф-красоток в Навои. Об этом принц написал в своем аккаунте
в Instagram.
Как выяснилось, королевская семья регулярно приезжает в Узбекистан на соколиную охоту со своими ловчими птицами. В предыдущий раз подобную забаву принцу устраивали осенью прошлого года.
Тогда развлечения наследника эмиратского эмира возмутили общественность. Дело в том, что дрофа-красотка считается исчезающим видом и с 2009 года внесена в Красную книгу Узбекистана. Однако, Министерство экологии поспешило успокоить
граждан: королевская охота вреда природе не наносит.
Дело в том, что по инициативе отца шейха, эмира Мохаммеда бен Рашида аль-Мактума, в 50 километрах от города Навои был организован эмиратский центр по разведению и сохранению этих редких птиц. С 2008 года в питомнике выпустили в дикую природу более 14 тысяч редких пернатых. По данным Министерства экологии, только в прошлом году в питомнике выпустили более четырех тысяч дроф. Привозятся птицы, а также другие краснокнижные животные, и из питомников в самих Эмиратах.
Так, по сообщению
Минэкологии, 29 сентября текущего года в Караузякском районе было выпущено более тысячи дроф, выращенных в питомнике "International fund for houbara conservation" в ОАЭ.
Как сообщили в министерстве, для изучения птиц по линии Академии наук существует определенная квота на их ловлю. В минувшем году квота составила 357 птиц, что менее 10% от общего числа пернатых. Кроме того, определенное количество дополнительных разрешений на отлов диких птиц выдается в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана за установленную плату. Используются полученные средства на природоохранные мероприятия, учет животных и исследования в области охраны природы.
Сезон охоты на дроф в Узбекистане приходится на сентябрь-октябрь.