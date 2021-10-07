https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-tashkente-perekroyut-odnu-iz-tsentralnyx-ulits--karta-20812029.html
В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта
В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта
Для движения транспорта дорогу перекроют сегодня после 16:00. Откроют трассу после завершения ремонта — к 1 ноября. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T13:49+0500
2021-10-07T13:49+0500
2021-10-07T13:49+0500
общество
ташкент
ремонт дорог
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В столичном хокимияте водителей предупредили о том, что одна из центральных улиц Ташкента будет закрыта до ноября.Речь об участке дороги улицы Чимкентской, примыкающей к автостанции "ЦУМ Ташкент". Автомобильное движение осуществляться на нем не будет из-за дорожно-ремонтных работ.Перекроют дорогу сегодня после 16:00, а завершить ремонт планируют к 1 ноября.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, ремонт дорог, хокимият ташкента
В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта
Для движения транспорта дорогу перекроют сегодня после 16:00. Откроют трассу после завершения ремонта — к 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
В столичном хокимияте водителей предупредили
о том, что одна из центральных улиц Ташкента будет закрыта до ноября.
Речь об участке дороги улицы Чимкентской, примыкающей к автостанции "ЦУМ Ташкент". Автомобильное движение осуществляться на нем не будет из-за дорожно-ремонтных работ.
Перекроют дорогу сегодня после 16:00, а завершить ремонт планируют к 1 ноября.
В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.