https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-tashkente-perekroyut-odnu-iz-tsentralnyx-ulits--karta-20812029.html

В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта

В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта

Для движения транспорта дорогу перекроют сегодня после 16:00. Откроют трассу после завершения ремонта — к 1 ноября. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-07T13:49+0500

2021-10-07T13:49+0500

2021-10-07T13:49+0500

общество

ташкент

ремонт дорог

хокимият ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/724/68/7246890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_189b84d5ee4e869369d4eec38bad0b22.jpg

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В столичном хокимияте водителей предупредили о том, что одна из центральных улиц Ташкента будет закрыта до ноября.Речь об участке дороги улицы Чимкентской, примыкающей к автостанции "ЦУМ Ташкент". Автомобильное движение осуществляться на нем не будет из-за дорожно-ремонтных работ.Перекроют дорогу сегодня после 16:00, а завершить ремонт планируют к 1 ноября.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, ремонт дорог, хокимият ташкента