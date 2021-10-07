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В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта
В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта
Для движения транспорта дорогу перекроют сегодня после 16:00. Откроют трассу после завершения ремонта — к 1 ноября. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T13:49+0500
2021-10-07T13:49+0500
общество
ташкент
ремонт дорог
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В столичном хокимияте водителей предупредили о том, что одна из центральных улиц Ташкента будет закрыта до ноября.Речь об участке дороги улицы Чимкентской, примыкающей к автостанции "ЦУМ Ташкент". Автомобильное движение осуществляться на нем не будет из-за дорожно-ремонтных работ.Перекроют дорогу сегодня после 16:00, а завершить ремонт планируют к 1 ноября.В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
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ташкент, ремонт дорог, хокимият ташкента

В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц — карта

13:49 07.10.2021
118
© Sputnik / Рамиз БахтияровЦУМ в Ташкенте
ЦУМ в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для движения транспорта дорогу перекроют сегодня после 16:00. Откроют трассу после завершения ремонта — к 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В столичном хокимияте водителей предупредили о том, что одна из центральных улиц Ташкента будет закрыта до ноября.
Речь об участке дороги улицы Чимкентской, примыкающей к автостанции "ЦУМ Ташкент". Автомобильное движение осуществляться на нем не будет из-за дорожно-ремонтных работ.
Перекроют дорогу сегодня после 16:00, а завершить ремонт планируют к 1 ноября.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаОдна из дорог Ташкента будет закрыта на несколько недель
Одна из дорог Ташкента будет закрыта на несколько недель - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
Одна из дорог Ташкента будет закрыта на несколько недель
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В администрации города извинились перед автомобилистами за временные неудобства и призвали использовать объездные пути.
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