https://uz.sputniknews.ru/20211007/v-xorezme-planiruyutsya-uzbeksko-indiyskie-voennye-ucheniya-20809252.html

В Хорезме планируются узбекско-индийские военные учения

В Хорезме планируются узбекско-индийские военные учения

Военное руководство двух стран обсудило предстоящие маневры и осмотрело полигон в формате видеоконференции. 07.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

индия

узбекистан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Совместные узбекско-индийские военные учения "Дружба-2022" пройдут на базе полигона "Янгиарык" в Хорезмской области в следующем году. Стороны обсудили предстоящие учения и вопросы пребывания военнослужащих Индии в Узбекистане на онлайн-встрече 7 октября, сообщает пресс-служба Северо-западного военного округа.К видеоконференции с индийским военным руководством подключились из Ташкента представители Министерства обороны Узбекистана, а из Нукуса – командование войсками Северо-западного военного округа.Представители Минобороны Узбекистана пригласили коллег из Индии приехать в Хорезм в декабре, чтобы более подробно осмотреть место проведения предстоящих сборов и обсудить программу мероприятий.По данным пресс-службы, это будут первые международные учения на полигонах Северо-западного военного округа.Полигон "Янгиарык" открылся в 2006 году. Недавно здесь прошла масштабная реконструкция и модернизация. На полигоне построено два общежития на 350 мест, учебные корпуса и тренировочные площадки.

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индия, узбекистан, военные учения