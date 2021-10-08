https://uz.sputniknews.ru/20211008/ekspert-rasskazal-o-tom-pochemu-rossiya-pomogaet-evrope-ne-zamerznut-20829942.html

Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"

Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"

Почему Путин идет навстречу европейцам и поддерживает инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Об этом и не только - в нашем видео. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T15:36+0500

2021-10-08T15:36+0500

2021-10-08T15:36+0500

видео

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европа

уголь

повышение цен

газ

северный поток - 2

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Владимир Путин дал сигнал руководителям энергетического сектора увеличить поставки газа в Европу, призвав Газпром, при наличии соответствующих возможностей, расширить экспорт и "не ставить никого в трудное положение". Помогает ли, таким образом, Россия снизить цены на газ в Европе и "не замерзнуть"?Сверхвысокие цены на газ в Европе начинают удваивать спрос. Например, производители азотных удобрений, которые делают их из газа, уже остановили работу своих заводов, потому что не могут продать их по итоговой цене. Это отразится и на поставщике, т.е. России, потому что рынки сбыта будут уменьшаться.

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мультимедиа , европа, уголь, повышение цен, газ, северный поток - 2, видео