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Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"
Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"
Почему Путин идет навстречу европейцам и поддерживает инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Об этом и не только - в нашем видео. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T15:36+0500
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Владимир Путин дал сигнал руководителям энергетического сектора увеличить поставки газа в Европу, призвав Газпром, при наличии соответствующих возможностей, расширить экспорт и "не ставить никого в трудное положение". Помогает ли, таким образом, Россия снизить цены на газ в Европе и "не замерзнуть"?Сверхвысокие цены на газ в Европе начинают удваивать спрос. Например, производители азотных удобрений, которые делают их из газа, уже остановили работу своих заводов, потому что не могут продать их по итоговой цене. Это отразится и на поставщике, т.е. России, потому что рынки сбыта будут уменьшаться.
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мультимедиа , европа, уголь, повышение цен, газ, северный поток - 2, видео

Эксперт объяснил, почему Россия помогает Европе "не замерзнуть"

15:36 08.10.2021
406
© Sputnik
Почему Путин идет навстречу европейцам и поддерживает инициативу увеличить предложение газа на мировом рынке? Об этом и не только - в нашем видео.
Владимир Путин дал сигнал руководителям энергетического сектора увеличить поставки газа в Европу, призвав Газпром, при наличии соответствующих возможностей, расширить экспорт и "не ставить никого в трудное положение". Помогает ли, таким образом, Россия снизить цены на газ в Европе и "не замерзнуть"?
Сверхвысокие цены на газ в Европе начинают удваивать спрос. Например, производители азотных удобрений, которые делают их из газа, уже остановили работу своих заводов, потому что не могут продать их по итоговой цене. Это отразится и на поставщике, т.е. России, потому что рынки сбыта будут уменьшаться.
"Нам выгодны высокие цены, но сверхвысокие - убивают рынок," - поделился мнением в интервью "Sputnik на русском" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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