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"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора
"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора
Есть подтверждение о том, что сотрудник представительства ЕС еще 30 сентября получил все необходимые документы. Однако европейская сторона утверждает обратное. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T11:55+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Минздрав России опроверг слова посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера о "загвоздке" в процессе взаимного признании COVID-сертификатов.Дипломат ранее заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав, по словам Эдерера, якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.В российском Минздраве эту информацию опровергли и отметили, что все необходимые документы были отправлены. В Минздраве РФ добавили, что сейчас согласовывается визит представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA).Эксперты прибудут в Россию в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре.В РФ также ждут в октябре представителей Всемирной организации здравоохранения. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не сомневаются, что ВОЗ, в итоге, одобрит российский "Спутник V".
https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-minzdrave-rf-nazvali-zagvozdku-pomeshavshuyu-voz-priznat-sputnik-v-20754771.html
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евросоюз, паспорт, ес, коронавирус covid-19

"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора

11:55 08.10.2021
218
© Sputnik / Владимир СергеевФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Владимир Сергеев
Есть подтверждение о том, что сотрудник представительства ЕС еще 30 сентября получил все необходимые документы. Однако европейская сторона утверждает обратное.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Минздрав России опроверг слова посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера о "загвоздке" в процессе взаимного признании COVID-сертификатов.
Дипломат ранее заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав, по словам Эдерера, якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.
В российском Минздраве эту информацию опровергли и отметили, что все необходимые документы были отправлены.
Причем есть подтверждение о том, что 30 сентября европейская сторона получила документацию.
В Минздраве РФ добавили, что сейчас согласовывается визит представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Эксперты прибудут в Россию в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре.
В РФ также ждут в октябре представителей Всемирной организации здравоохранения.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не сомневаются, что ВОЗ, в итоге, одобрит российский "Спутник V".
Вакцина Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2021
Россия
В Минздраве РФ назвали "загвоздку", помешавшую ВОЗ признать "Спутник V"
4 октября, 13:33
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