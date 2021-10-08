https://uz.sputniknews.ru/20211008/perepalka-rossii-i-es-vokrug-covid-sertifikatov-v-chem-sut-spora-20822117.html

"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора

"Перепалка" России и ЕС вокруг COVID-сертификатов: в чем суть спора

Есть подтверждение о том, что сотрудник представительства ЕС еще 30 сентября получил все необходимые документы. Однако европейская сторона утверждает обратное. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T11:55+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Минздрав России опроверг слова посла Евросоюза в Москве Маркуса Эдерера о "загвоздке" в процессе взаимного признании COVID-сертификатов.Дипломат ранее заявил, что ЕС еще в июле предоставил российскому ведомству всю необходимую информацию и требования, однако Минздрав, по словам Эдерера, якобы так и не подготовил требуемые документы для отправки в Еврокомиссию.В российском Минздраве эту информацию опровергли и отметили, что все необходимые документы были отправлены. В Минздраве РФ добавили, что сейчас согласовывается визит представителей Европейского агентства лекарственных средств (EMA).Эксперты прибудут в Россию в рамках процедуры сертификации вакцины "Спутник V". Визит может состояться уже в декабре.В РФ также ждут в октябре представителей Всемирной организации здравоохранения. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не сомневаются, что ВОЗ, в итоге, одобрит российский "Спутник V".

https://uz.sputniknews.ru/20211004/v-minzdrave-rf-nazvali-zagvozdku-pomeshavshuyu-voz-priznat-sputnik-v-20754771.html

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