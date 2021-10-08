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Узбекистан "накроет" морозная осень: температура опустится до −3
Узбекистан "накроет" морозная осень: температура опустится до −3
В республику придет прохлада и дожди. В горных районах страны возможен туман. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T09:54+0500
2021-10-08T10:00+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшие дни.Так, в Каракалпакстане в субботу воздух охладится до +9-14 градусов, ночью вовсе ожидаются заморозки: от −3 до +4 градусов. Однако в последующие дни воздух прогреется до +11-16 градусов.В Хорезмской области в субботу днем будет +10-15, при этом ночью снова ожидается похолодание: от 0 до +5 градусов. С воскресенья по вторник столбики термометров днем поднимутся до +12-17 градусов.В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях на выходных погода будет дождливой. Воздух днем в субботу и вторник охладится до +13-18 градусов, в промежутке между этими днями будет еще холоднее: +10-15 градусов.В Кашкадарьинской области также ожидаются дожди. Осадки выпадут в субботу. Температура при этом установится в пределах +15-20 градусов. В воскресенье и понедельник будет чуть холоднее: +13-18 градусов.В Сурхандарьинской области в субботу потеплеет до +18-23 градусов. Затем столбики термометров опустятся до +13-18 градусов, затем поднимутся до +15-20 градусов, а ко вторнику снова опустятся до +17-22 градусов.В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях прольет все выходные. Температура днем составит +12-17 градусов, затем похолодает до +10-15 градусов.В горных районах республики на выходных пройдут дожди со снегом. Ночью и утром возможен туман.
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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды

Узбекистан "накроет" морозная осень: температура опустится до −3

09:54 08.10.2021 (обновлено: 10:00 08.10.2021)
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© Unsplash / Kacper SzczechlaСнежинки, иллюстративное фото
Снежинки, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Unsplash / Kacper Szczechla
В республику придет прохлада и дожди. В горных районах страны возможен туман.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Узбекистане на ближайшие дни.
Так, в Каракалпакстане в субботу воздух охладится до +9-14 градусов, ночью вовсе ожидаются заморозки: от −3 до +4 градусов. Однако в последующие дни воздух прогреется до +11-16 градусов.
В Хорезмской области в субботу днем будет +10-15, при этом ночью снова ожидается похолодание: от 0 до +5 градусов. С воскресенья по вторник столбики термометров днем поднимутся до +12-17 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях в субботу будет прохладно в пределах +13-18 градусов, в воскресенье температура опустится до +10-15 градусов, а затем снова поднимется до +13-18 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях на выходных погода будет дождливой. Воздух днем в субботу и вторник охладится до +13-18 градусов, в промежутке между этими днями будет еще холоднее: +10-15 градусов.
В Кашкадарьинской области также ожидаются дожди. Осадки выпадут в субботу. Температура при этом установится в пределах +15-20 градусов. В воскресенье и понедельник будет чуть холоднее: +13-18 градусов.
В Сурхандарьинской области в субботу потеплеет до +18-23 градусов. Затем столбики термометров опустятся до +13-18 градусов, затем поднимутся до +15-20 градусов, а ко вторнику снова опустятся до +17-22 градусов.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях прольет все выходные. Температура днем составит +12-17 градусов, затем похолодает до +10-15 градусов.
В горных районах республики на выходных пройдут дожди со снегом. Ночью и утром возможен туман.
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