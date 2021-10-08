https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-afganskoy-mecheti-progremel-vzryv-20830698.html

В афганской мечети прогремел взрыв

В афганской мечети прогремел взрыв

По меньшей мере 60 человек погибли или пострадали, сообщают очевидцы 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

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взрыв

афганистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в шиитской мечети в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев.Трагедия произошла во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали.

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взрыв, афганистан