https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-afganskoy-mecheti-progremel-vzryv-20830698.html
В афганской мечети прогремел взрыв
В афганской мечети прогремел взрыв
По меньшей мере 60 человек погибли или пострадали, сообщают очевидцы 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T16:07+0500
2021-10-08T16:07+0500
2021-10-08T16:07+0500
в мире
взрыв
афганистан
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в шиитской мечети в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев.Трагедия произошла во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали.
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взрыв, афганистан
В афганской мечети прогремел взрыв
По меньшей мере 60 человек погибли или пострадали, сообщают очевидцы
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik.
Сильный взрыв прогремел в шиитской мечети в Афганистане, сообщает РИА Новости
со ссылкой на слова очевидцев.
Трагедия произошла во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали.