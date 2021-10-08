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В афганской мечети прогремел взрыв
В афганской мечети прогремел взрыв
По меньшей мере 60 человек погибли или пострадали, сообщают очевидцы 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T16:07+0500
2021-10-08T16:07+0500
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ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в шиитской мечети в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев.Трагедия произошла во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали.
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взрыв, афганистан

В афганской мечети прогремел взрыв

16:07 08.10.2021
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© AP Photo / Rahmat GulАфганские силы безопасности осматривают место взрыва в Кабуле
Афганские силы безопасности осматривают место взрыва в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
По меньшей мере 60 человек погибли или пострадали, сообщают очевидцы
ТАШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Сильный взрыв прогремел в шиитской мечети в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова очевидцев.
Трагедия произошла во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали.
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