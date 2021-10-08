https://uz.sputniknews.ru/20211008/v-mvd-ischut-telegram-shantajistov-sobirayuschix-dannye-ob-uzbekistantsax-20829106.html

В МВД ищут Telegram-шантажистов, собирающих данные об узбекистанцах

В МВД ищут Telegram-шантажистов, собирающих данные об узбекистанцах

Жертвами данного вида мошенничества чаще всего становятся подростки, обратили внимание правоохранители. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T15:26+0500

2021-10-08T15:26+0500

2021-10-08T15:26+0500

общество

интернет

мвд

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. МВД Узбекистана разыскивает за рубежом злоумышленников, которые собирают в мессенджерах персональные данные населения и шантажируют, вымогая деньги за удаление полученной информации.Схема такая: специальные боты собирают в мессенджерах (в особенности, в Telegram) данные о частной жизни граждан — сведения берутся из соцсетей (фото, имя, фамилия, адрес и другие факты). Затем мошенники добавляют в собранные данные ложную информацию, "порочащую честь и достоинство" пользователей, и требуют заплатить им выкуп за ее удаление.При этом правоохранители уже установили несколько таких каналов. Выяснилось, что их владельцы находятся за рубежом. Их электронные адреса были раскрыты, и сейчас ведется доследственная проверка "с привлечением зарубежных партнеров, согласно требованиям международного права".В отношении мошенников будут приняты законные меры, сообщили в МВД. В частности, речь идет о статье "вымогательство", которая предусматривает ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет.Правоохранители просят пользователей не размещать и распространять личную информацию в неизвестных группах и каналах соцсетей.

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интернет, мвд, мошенничество