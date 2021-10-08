https://uz.sputniknews.ru/20211008/vzryv-gaza-s-vozgoraniem-proizoshel-na-amurskom-gpz--video-20827552.html
Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
По данным пресс-службы предприятия, угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T13:51+0500
2021-10-08T13:51+0500
2021-10-08T14:21+0500
россия
завод
амурская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20562633_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_b383bbf56155d198a5cbcadb83a5b8d1.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.Известно, что инцидент произошел сегодня, в пятницу, в 1.50 ночи по московскому времени."На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - заявили на предприятии.Угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Завод считается важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
https://uz.sputniknews.ru/20201019/Spetsreys-iz-Tashkenta-dostavil-esche-231-rabochego-na-Amurskiy-GPZ-15211510.html
россия
амурская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20562633_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_72cad2da66219fadfe3f7bd3ea310d97.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
завод, амурская область
Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
13:51 08.10.2021 (обновлено: 14:21 08.10.2021)
По данным пресс-службы предприятия, угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, передает
РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Известно, что инцидент произошел сегодня, в пятницу, в 1.50 ночи по московскому времени.
"На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - заявили на предприятии.
Угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.
Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Завод считается важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".