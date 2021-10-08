https://uz.sputniknews.ru/20211008/vzryv-gaza-s-vozgoraniem-proizoshel-na-amurskom-gpz--video-20827552.html

Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео

Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео

По данным пресс-службы предприятия, угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-08T13:51+0500

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россия

завод

амурская область

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.Известно, что инцидент произошел сегодня, в пятницу, в 1.50 ночи по московскому времени."На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - заявили на предприятии.Угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Завод считается важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".

https://uz.sputniknews.ru/20201019/Spetsreys-iz-Tashkenta-dostavil-esche-231-rabochego-na-Amurskiy-GPZ-15211510.html

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завод, амурская область