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Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео
По данным пресс-службы предприятия, угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет. 08.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-08T13:51+0500
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завод
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.Известно, что инцидент произошел сегодня, в пятницу, в 1.50 ночи по московскому времени."На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - заявили на предприятии.Угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Завод считается важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
https://uz.sputniknews.ru/20201019/Spetsreys-iz-Tashkenta-dostavil-esche-231-rabochego-na-Amurskiy-GPZ-15211510.html
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завод, амурская область

Взрыв газа с возгоранием произошел на Амурском ГПЗ — видео

13:51 08.10.2021 (обновлено: 14:21 08.10.2021)
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© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПоказатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ
Показатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
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По данным пресс-службы предприятия, угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Хлопок газа с возгоранием произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), жертв и разрушений нет, огонь ликвидирован, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Известно, что инцидент произошел сегодня, в пятницу, в 1.50 ночи по московскому времени.
"На Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения – произошла разгерметизация оборудования на второй технологической линии с выбросом и возгоранием газа в рамках вывода установки на нормальный технологический режим", - заявили на предприятии.
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Угрозы газоперерабатывающему заводу и населенным пунктам нет, уточнили в пресс-службе.
Амурский ГПЗ в районе города Свободный Амурской области является одним из крупных предприятий в мире по переработке природного газа. Завод считается важным звеном технологической цепочки поставок в Китай по газопроводу "Сила Сибири".
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