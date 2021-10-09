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Стать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото
Стать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото
Альфонсе Габриэль "Великий Аль" Капоне — пожалуй, один из самых известных американских гангстеров XX века. В хрониках и поп-культуре он получил прозвище "Лицо... 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа , сша, выставка, история

Стать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото

18:50 09.10.2021
919
Альфонсе Габриэль "Великий Аль" Капоне — пожалуй, один из самых известных американских гангстеров XX века. В хрониках и поп-культуре он получил прозвище "Лицо со шрамом".
© AP Photo

Аль Капоне является одним из отцов-основателей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии.

Аль Капоне является одним из отцов-основателей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии. - Sputnik Узбекистан
1/15
© AP Photo

Аль Капоне является одним из отцов-основателей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии.

© AP Photo

Итальянский мафиози действовал в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.

Итальянский мафиози действовал в 1920—1930-х годах на территории Чикаго. - Sputnik Узбекистан
2/15
© AP Photo

Итальянский мафиози действовал в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.

© AP Photo

Аль Капоне считается автором системы отмывания денег и такого понятия, как "рэкет". Но большую известность имени Капоне принесла история, связанная с серией убийств под названием "Бойня в День святого Валентина".

Аль Капоне считается автором системы отмывания денег и такого понятия, как &quot;рэкет&quot;. Но большую известность имени Капоне принесла история, связанная с серией убийств под названием &quot;Бойня в День святого Валентина&quot;. - Sputnik Узбекистан
3/15
© AP Photo

Аль Капоне считается автором системы отмывания денег и такого понятия, как "рэкет". Но большую известность имени Капоне принесла история, связанная с серией убийств под названием "Бойня в День святого Валентина".

© REUTERS / Fred Greaves

С момента смерти Капоне прошло уже 74 года, однако гангстера помнят до сих пор. Его потомки бережно хранили все, что связано со знаменитым родственником.

С момента смерти Капоне прошло уже 74 года, однако гангстера помнят до сих пор. Его потомки бережно хранили все, что связано со знаменитым родственником. - Sputnik Узбекистан
4/15
© REUTERS / Fred Greaves

С момента смерти Капоне прошло уже 74 года, однако гангстера помнят до сих пор. Его потомки бережно хранили все, что связано со знаменитым родственником.

© REUTERS / Fred Greaves

На днях внуки Капоне решили все же расстаться с уникальной коллекцией.

Зачем? По словам родственников, их цель — придать человечности образу знаменитого гангстера.

На днях внуки Капоне решили все же расстаться с уникальной коллекцией.Зачем? По словам родственников, их цель — придать человечности образу знаменитого гангстера. - Sputnik Узбекистан
5/15
© REUTERS / Fred Greaves

На днях внуки Капоне решили все же расстаться с уникальной коллекцией.

Зачем? По словам родственников, их цель — придать человечности образу знаменитого гангстера.

© REUTERS / Fred Greaves

Дайан Капоне, внучка гангстера Аль Капоне, стоит рядом с картиной, изображающей ее деда и отца Сонни Капоне. Фото сделано 5 октября 2021 года.

Дайан Капоне, внучка гангстера Аль Капоне, стоит рядом с картиной, изображающей ее деда и отца Сонни Капоне. Фото сделано 5 октября 2021 года. - Sputnik Узбекистан
6/15
© REUTERS / Fred Greaves

Дайан Капоне, внучка гангстера Аль Капоне, стоит рядом с картиной, изображающей ее деда и отца Сонни Капоне. Фото сделано 5 октября 2021 года.

© REUTERS / Fred Greaves

Всего на аукцион выставлены 174 лота. На фото — подвеска из белого золота с бриллиантами, принадлежавшая Аль Капоне.

Всего на аукцион выставлены 174 лота. На фото — подвеска из белого золота с бриллиантами, принадлежавшая Аль Капоне. - Sputnik Узбекистан
7/15
© REUTERS / Fred Greaves

Всего на аукцион выставлены 174 лота. На фото — подвеска из белого золота с бриллиантами, принадлежавшая Аль Капоне.

© REUTERS / Fred Greaves

Любимый пистолет Аль Капоне — "Кольт" 45 калибра. Его уже оценили в 150 тысяч долларов.

Любимый пистолет Аль Капоне — &quot;Кольт&quot; 45 калибра. Его уже оценили в 150 тысяч долларов. - Sputnik Узбекистан
8/15
© REUTERS / Fred Greaves

Любимый пистолет Аль Капоне — "Кольт" 45 калибра. Его уже оценили в 150 тысяч долларов.

© REUTERS / Fred Greaves

Мебель и произведения искусства, принадлежавшие американскому гангстеру.

Мебель и произведения искусства, принадлежавшие американскому гангстеру. - Sputnik Узбекистан
9/15
© REUTERS / Fred Greaves

Мебель и произведения искусства, принадлежавшие американскому гангстеру.

© REUTERS / Fred Greaves

Личное письмо сыну Сонни, которое Аль Капоне написал в тюрьме Алькатрас.

Родственники гангстера считают это самым ценным лотом.

Личное письмо сыну Сонни, которое Аль Капоне написал в тюрьме Алькатрас. Родственники гангстера считают это самым ценным лотом. - Sputnik Узбекистан
10/15
© REUTERS / Fred Greaves

Личное письмо сыну Сонни, которое Аль Капоне написал в тюрьме Алькатрас.

Родственники гангстера считают это самым ценным лотом.

© REUTERS / Fred Greaves

Футляр для спичечного коробка из белого золота с бриллиантами, принадлежавший Аль Капоне.

Футляр для спичечного коробка из белого золота с бриллиантами, принадлежавший Аль Капоне. - Sputnik Узбекистан
11/15
© REUTERS / Fred Greaves

Футляр для спичечного коробка из белого золота с бриллиантами, принадлежавший Аль Капоне.

© REUTERS / Fred Greaves

Карманный нож с инициалами из платины и бриллиантов. Им также владел Капоне.

Карманный нож с инициалами из платины и бриллиантов. Им также владел Капоне. - Sputnik Узбекистан
12/15
© REUTERS / Fred Greaves

Карманный нож с инициалами из платины и бриллиантов. Им также владел Капоне.

© REUTERS / Fred Greaves

Оружие и посуда, принадлежавшие американскому гангстеру Аль Капоне и его сыну Сонни.

Оружие и посуда, принадлежавшие американскому гангстеру Аль Капоне и его сыну Сонни. - Sputnik Узбекистан
13/15
© REUTERS / Fred Greaves

Оружие и посуда, принадлежавшие американскому гангстеру Аль Капоне и его сыну Сонни.

© REUTERS / Fred Greaves

Фарфор Аль Капоне.

Фарфор Аль Капоне. - Sputnik Узбекистан
14/15
© REUTERS / Fred Greaves

Фарфор Аль Капоне.

© REUTERS / Fred Greaves

Дайан Капоне, внучка американского гангстера Аль Капоне, разговаривает с основателем Witherell's Gallery.

Дайан Капоне, внучка американского гангстера Аль Капоне, разговаривает с основателем Witherell&#x27;s Gallery. - Sputnik Узбекистан
15/15
© REUTERS / Fred Greaves

Дайан Капоне, внучка американского гангстера Аль Капоне, разговаривает с основателем Witherell's Gallery.

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