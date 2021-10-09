Стать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото

Аль Капоне является одним из отцов-основателей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии.
Аль Капоне является одним из отцов-основателей организованной преступности США эпохи Сухого закона и Великой депрессии.
Итальянский мафиози действовал в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.
Итальянский мафиози действовал в 1920—1930-х годах на территории Чикаго.
Аль Капоне считается автором системы отмывания денег и такого понятия, как "рэкет". Но большую известность имени Капоне принесла история, связанная с серией убийств под названием "Бойня в День святого Валентина".
Аль Капоне считается автором системы отмывания денег и такого понятия, как "рэкет". Но большую известность имени Капоне принесла история, связанная с серией убийств под названием "Бойня в День святого Валентина".
С момента смерти Капоне прошло уже 74 года, однако гангстера помнят до сих пор. Его потомки бережно хранили все, что связано со знаменитым родственником.
С момента смерти Капоне прошло уже 74 года, однако гангстера помнят до сих пор. Его потомки бережно хранили все, что связано со знаменитым родственником.
На днях внуки Капоне решили все же расстаться с уникальной коллекцией.
Зачем? По словам родственников, их цель — придать человечности образу знаменитого гангстера.
На днях внуки Капоне решили все же расстаться с уникальной коллекцией.
Зачем? По словам родственников, их цель — придать человечности образу знаменитого гангстера.
Дайан Капоне, внучка гангстера Аль Капоне, стоит рядом с картиной, изображающей ее деда и отца Сонни Капоне. Фото сделано 5 октября 2021 года.
Дайан Капоне, внучка гангстера Аль Капоне, стоит рядом с картиной, изображающей ее деда и отца Сонни Капоне. Фото сделано 5 октября 2021 года.
Всего на аукцион выставлены 174 лота. На фото — подвеска из белого золота с бриллиантами, принадлежавшая Аль Капоне.
Всего на аукцион выставлены 174 лота. На фото — подвеска из белого золота с бриллиантами, принадлежавшая Аль Капоне.
Любимый пистолет Аль Капоне — "Кольт" 45 калибра. Его уже оценили в 150 тысяч долларов.
Любимый пистолет Аль Капоне — "Кольт" 45 калибра. Его уже оценили в 150 тысяч долларов.
Мебель и произведения искусства, принадлежавшие американскому гангстеру.
Личное письмо сыну Сонни, которое Аль Капоне написал в тюрьме Алькатрас.
Родственники гангстера считают это самым ценным лотом.
Личное письмо сыну Сонни, которое Аль Капоне написал в тюрьме Алькатрас.
Родственники гангстера считают это самым ценным лотом.
Футляр для спичечного коробка из белого золота с бриллиантами, принадлежавший Аль Капоне.
Футляр для спичечного коробка из белого золота с бриллиантами, принадлежавший Аль Капоне.
Карманный нож с инициалами из платины и бриллиантов. Им также владел Капоне.
Карманный нож с инициалами из платины и бриллиантов. Им также владел Капоне.
Оружие и посуда, принадлежавшие американскому гангстеру Аль Капоне и его сыну Сонни.
Оружие и посуда, принадлежавшие американскому гангстеру Аль Капоне и его сыну Сонни.
Фарфор Аль Капоне.
Дайан Капоне, внучка американского гангстера Аль Капоне, разговаривает с основателем Witherell's Gallery.
Дайан Капоне, внучка американского гангстера Аль Капоне, разговаривает с основателем Witherell's Gallery.