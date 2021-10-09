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На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео
На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео
В этот момент рядом находились именинница, танцовщица Паризода, блогер Озод Хурамов и еще несколько гостей. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T13:30+0500
2021-10-09T13:56+0500
общество
шоу-бизнес
пожар
певица
день рождения
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Накануне звезда узбекской эстрады Озода Нурсаидова отмечала свой 47-ой день рождения. По этому случаю певица организовала шикарный банкет и пригласила множество гостей. Праздник отгремел в одном из ресторанов Ташкента.Однако не обошлось без происшествий: воздушные шары коснулись фейерверка, и произошел взрыв. Инцидент случился у входа в заведение. В этот момент рядом находились именинница, танцовщица Паризода, блогер Озод Хурамов и еще несколько гостей. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В своем Instagram Паризода сообщила, что с ее здоровьем все в порядке.
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шоу-бизнес, пожар, певица, день рождения

На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео

13:30 09.10.2021 (обновлено: 13:56 09.10.2021)
395
© Instagram / ozodaofficialОзода Нурсаидова
Озода Нурсаидова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Instagram / ozodaofficial
В этот момент рядом находились именинница, танцовщица Паризода, блогер Озод Хурамов и еще несколько гостей.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Накануне звезда узбекской эстрады Озода Нурсаидова отмечала свой 47-ой день рождения.
По этому случаю певица организовала шикарный банкет и пригласила множество гостей. Праздник отгремел в одном из ресторанов Ташкента.
Однако не обошлось без происшествий: воздушные шары коснулись фейерверка, и произошел взрыв. Инцидент случился у входа в заведение.
В этот момент рядом находились именинница, танцовщица Паризода, блогер Озод Хурамов и еще несколько гостей.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В своем Instagram Паризода сообщила, что с ее здоровьем все в порядке.
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