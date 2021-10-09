https://uz.sputniknews.ru/20211009/ukraina-xochet-voyti-v-sostav-tyurkskogo-soveta-20839391.html

Украина хочет войти в состав Тюркского совета

Украина хочет войти в состав Тюркского совета

Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о том, что страна — наследница турецкой культуры. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T14:01+0500

2021-10-09T14:01+0500

2021-10-09T14:01+0500

в мире

украина

тюркский совет

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Украина рассчитывает войти в состав Тюркского совета в качестве наблюдателя. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Напомним, что, Тюркский совет был создан в 2009 году. На данный момент, в его состав входят пять тюркоязычных стран: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Работа организации базируется на четырех основных принципах: общей истории, языке, идентичности и культуре.Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина — наследница турецкой культуры.

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украина, тюркский совет