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Украина хочет войти в состав Тюркского совета
Украина хочет войти в состав Тюркского совета
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о том, что страна — наследница турецкой культуры. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T14:01+0500
2021-10-09T14:01+0500
в мире
украина
тюркский совет
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Украина рассчитывает войти в состав Тюркского совета в качестве наблюдателя. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Напомним, что, Тюркский совет был создан в 2009 году. На данный момент, в его состав входят пять тюркоязычных стран: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Работа организации базируется на четырех основных принципах: общей истории, языке, идентичности и культуре.Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина — наследница турецкой культуры.
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украина, тюркский совет

Украина хочет войти в состав Тюркского совета

14:01 09.10.2021
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© Unsplash / Tina HartungЗабор, выкрашенный в цвета украинского флага
Забор, выкрашенный в цвета украинского флага - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Unsplash / Tina Hartung
Ранее замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о том, что страна — наследница турецкой культуры.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Украина рассчитывает войти в состав Тюркского совета в качестве наблюдателя.
Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
"Сегодня Украина выступает за получение статуса наблюдателя в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Данный вопрос будет вынесен 12 ноября на обсуждение лидеров саммита Тюркского совета", — сказал Чавушоглу.
Напомним, что, Тюркский совет был создан в 2009 году. На данный момент, в его состав входят пять тюркоязычных стран: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Работа организации базируется на четырех основных принципах: общей истории, языке, идентичности и культуре.

Ранее замглавы украинского МИД Эмине Джапарова заявила, что Украина — наследница турецкой культуры.
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