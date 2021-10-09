https://uz.sputniknews.ru/20211009/uzbekistan-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-terakta-v-mecheti-afganistana-20840690.html

Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана

Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана

Власти выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке". 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T14:30+0500

2021-10-09T14:30+0500

2021-10-09T14:40+0500

общество

афганистан

мид узбекистана

теракт

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осуждает террористический акт, произошедший в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз в пятницу.Это насилие препятствует установлению долгосрочного мира в Афганистане, заявили в МИД республики. Власти Узбекистана выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке". Накануне во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие — прихожане мечети.По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Позже "Исламское государство — Вилаят Хорасан"* (часть группировки ИГ*) взяло на себя ответственность за взрыв.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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афганистан, мид узбекистана, теракт, радикальное движение "талибан"