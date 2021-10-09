https://uz.sputniknews.ru/20211009/uzbekistan-vystupil-s-zayavleniem-po-povodu-terakta-v-mecheti-afganistana-20840690.html
Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
Власти выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке". 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T14:30+0500
2021-10-09T14:30+0500
2021-10-09T14:40+0500
общество
афганистан
мид узбекистана
теракт
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осуждает террористический акт, произошедший в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз в пятницу.Это насилие препятствует установлению долгосрочного мира в Афганистане, заявили в МИД республики. Власти Узбекистана выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке". Накануне во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз произошел взрыв. По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие — прихожане мечети.По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник. Позже "Исламское государство — Вилаят Хорасан"* (часть группировки ИГ*) взяло на себя ответственность за взрыв.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
афганистан, мид узбекистана, теракт, радикальное движение "талибан"
Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
14:30 09.10.2021 (обновлено: 14:40 09.10.2021)
Власти выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке".
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан решительно осуждает террористический акт, произошедший в шиитской мечети в афганской провинции Кундуз в пятницу.
Это насилие препятствует установлению долгосрочного мира в Афганистане, заявили
в МИД республики.
Власти Узбекистана выразили "искренние соболезнования и сочувствия семьям погибших и пострадавших в этой бесчеловечной атаке".
Накануне во время молитвы в шиитской мечети в провинции Кундуз произошел взрыв.
По словам очевидцев, по меньшей мере 60 человек погибли или пострадали. Отмечалось, что все погибшие и пострадавшие — прихожане мечети.
По словам представителя движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, на место взрыва прибыл спецназ, ведется расследование. СМИ со ссылкой на местного представителя движения сообщили, что взрыв устроил террорист-смертник.
Позже "Исламское государство — Вилаят Хорасан"* (часть группировки ИГ*) взяло на себя ответственность за взрыв.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран