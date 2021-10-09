https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-navoi-sbros-otxodov-ximzavoda-privel-k-gibeli-ryby-v-reke--foto-20839637.html

В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото

В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото

Как оказалось, местное предприятие сливало промышленные отходы в реку Зарафшан из одного из своих колодцев. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-09T15:05+0500

2021-10-09T15:05+0500

2021-10-09T15:05+0500

общество

отравление

отходы

экология

госкомэкологии

рыба

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В реке Зарафшан, протекающей в Навоийской области, произошло массовое отравление рыбы. Это случилось в результате сброса промышленных отходов АО "Навоиазот" — крупнейшего химического предприятия в Узбекистане, сообщили в Госкомэкологии страны. Пробы, взятые из реки, показали превышение предельно допустимых концентраций нитрита азота в 60 раз, аммонийного азота — в 21 раз, нитрата азота — в 2,6 раза.В настоящее время продолжается предварительное расследование, по итогам которого информация будет направлена в правоохранительные органы."Навоиазот" был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отравление, отходы, экология, госкомэкологии, рыба