Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211009/v-navoi-sbros-otxodov-ximzavoda-privel-k-gibeli-ryby-v-reke--foto-20839637.html
В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото
В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото
Как оказалось, местное предприятие сливало промышленные отходы в реку Зарафшан из одного из своих колодцев. 09.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-09T15:05+0500
2021-10-09T15:05+0500
общество
отравление
отходы
экология
госкомэкологии
рыба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20839859_0:144:1921:1224_1920x0_80_0_0_4b80dec607ebf467505eda2aa2f359ec.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В реке Зарафшан, протекающей в Навоийской области, произошло массовое отравление рыбы. Это случилось в результате сброса промышленных отходов АО "Навоиазот" — крупнейшего химического предприятия в Узбекистане, сообщили в Госкомэкологии страны. Пробы, взятые из реки, показали превышение предельно допустимых концентраций нитрита азота в 60 раз, аммонийного азота — в 21 раз, нитрата азота — в 2,6 раза.В настоящее время продолжается предварительное расследование, по итогам которого информация будет направлена в правоохранительные органы."Навоиазот" был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20839859_48:0:1871:1367_1920x0_80_0_0_b379724b1a3b964053b1146b38eb34bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
отравление, отходы, экология, госкомэкологии, рыба

В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото

15:05 09.10.2021
315
© Pixabay / Erich Westendarp Рыбы, иллюстративное фото
Рыбы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
© Pixabay / Erich Westendarp
Как оказалось, местное предприятие сливало промышленные отходы в реку Зарафшан из одного из своих колодцев.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В реке Зарафшан, протекающей в Навоийской области, произошло массовое отравление рыбы.
Это случилось в результате сброса промышленных отходов АО "Навоиазот" — крупнейшего химического предприятия в Узбекистане, сообщили в Госкомэкологии страны.
© Пресс-служба Госкомэкологии РУзМассовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан
Массовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
Массовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан
© Пресс-служба Госкомэкологии РУз
Пробы, взятые из реки, показали превышение предельно допустимых концентраций нитрита азота в 60 раз, аммонийного азота — в 21 раз, нитрата азота — в 2,6 раза.
В настоящее время продолжается предварительное расследование, по итогам которого информация будет направлена в правоохранительные органы.
© Пресс-служба Госкомэкологии РУзМассовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан
Массовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2021
Массовый замор рыбы произошел на участке реки Зарафшан
© Пресс-служба Госкомэкологии РУз
"Навоиазот" был введен в строй в 1964 году. Завод специализируется на производстве азотных удобрений, нитронового волокна, а также интегральной продукции органического синтеза.
040000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:40В Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
16:00После погромов Гонконг построят заново
15:30Последняя великая партия Европы: это конец
15:05В Навои сброс отходов химзавода привел к гибели рыбы в реке — фото
14:30Узбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
14:01Украина хочет войти в состав Тюркского совета
13:30На дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео
12:55Медицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"
12:20Более 1 тыс. краснокнижных дроф из ОАЭ выпустили на волю в Узбекистане
11:40Лавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
11:05В Узбекистане рассказали о самых популярных у россиян сортах хурмы
10:30Как идет подготовка к выборам президента в Узбекистане — честный обзор ОБСЕ
ВчераВ Узбекистане очистные сооружения стоимостью 1,8 млрд продали за 25 млн
ВчераУчения ОДКБ: к чему готовятся военные
ВчераВ Минэнерго "бьют тревогу" из-за участившихся случаев хищения природного газа
ВчераВ нескольких городах России состоится постановка балета "Лазги — танец души и любви"
ВчераВ Узбекистане разработали механизм стимулирования местных инвесторов
ВчераДиёрбек Эрматов завоевал "золото" на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров
ВчераЕвропе нужно в зеркало посмотреть, а не искать виновных - Юшков о газовом кризисе в ЕС
ВчераВ Кашкадарье уволен инспектор ДПС, севший за руль авто без разрешения владельца — видео