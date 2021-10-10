https://uz.sputniknews.ru/20211010/aeroport-samarkand-zakroyut-na-mesyats-v-uzairports-obyasnili-pochemu-20844740.html
Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
Воздушная гавань будет закрыта с 20 октября по 20 ноября. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T11:01+0500
2021-10-10T11:01+0500
2021-10-10T11:01+0500
общество
самарканд
аэропорт
uzbekistan airports
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 20 октября международный аэропорт Самарканда временно приостановит полеты, сообщили в Uzbekistan Airports.Такое решение было принято в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.Воздушная гавань будет закрыта до 20 ноября. В городе активно строят новый аэродромный комплекс в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.К настоящему моменту, уже почти достроена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Осталось только связать рулежные дорожки с этой полосой и перроном.Работы завершат в течение месяца.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
самарканд, аэропорт, uzbekistan airports
Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
Воздушная гавань будет закрыта с 20 октября по 20 ноября.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 20 октября международный аэропорт Самарканда временно приостановит полеты, сообщили в Uzbekistan Airports.
Такое решение было принято в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.
Воздушная гавань будет закрыта до 20 ноября.
Все авиарейсы перенаправят в другие аэропорты страны — "Навои", "Бухара", "Карши". Там для для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.
В городе активно строят новый аэродромный комплекс в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.
К настоящему моменту, уже почти достроена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Осталось только связать рулежные дорожки с этой полосой и перроном.
Работы завершат в течение месяца.