Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211010/aeroport-samarkand-zakroyut-na-mesyats-v-uzairports-obyasnili-pochemu-20844740.html
Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
Воздушная гавань будет закрыта с 20 октября по 20 ноября. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T11:01+0500
2021-10-10T11:01+0500
общество
самарканд
аэропорт
uzbekistan airports
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20844879_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cf5d167179eddd93b59f1ebff1e66009.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 20 октября международный аэропорт Самарканда временно приостановит полеты, сообщили в Uzbekistan Airports.Такое решение было принято в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.Воздушная гавань будет закрыта до 20 ноября. В городе активно строят новый аэродромный комплекс в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.К настоящему моменту, уже почти достроена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Осталось только связать рулежные дорожки с этой полосой и перроном.Работы завершат в течение месяца.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0a/20844879_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_c3b81b6bc0e113f5e73cd383edf6fe72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
самарканд, аэропорт, uzbekistan airports

Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему

11:01 10.10.2021
316
© Pixabay / ThePixelman Самолеты в небе
Самолеты в небе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Pixabay / ThePixelman
Воздушная гавань будет закрыта с 20 октября по 20 ноября.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. С 20 октября международный аэропорт Самарканда временно приостановит полеты, сообщили в Uzbekistan Airports.
Такое решение было принято в связи с подготовкой к вводу в эксплуатацию нового аэродромного комплекса.
Воздушная гавань будет закрыта до 20 ноября.
Все авиарейсы перенаправят в другие аэропорты страны — "Навои", "Бухара", "Карши". Там для для пассажиров будет организован наземный трансфер до Самарканда.
В городе активно строят новый аэродромный комплекс в рамках подготовки к саммиту ШОС, который пройдет в 2022 году.
К настоящему моменту, уже почти достроена новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 105 метров и шириной 60 метров. Осталось только связать рулежные дорожки с этой полосой и перроном.
Работы завершат в течение месяца.
100010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:55Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
13:03Узбекистан и другие страны-участники СВМДА обсудят помощь Афганистану
12:43Насколько Узбекистан готов к глобальному потеплению — оценили в Европе
12:03Трансгендеры пришли за французскими детьми
11:31Запад некому кормить: он ждет спасения от России
11:01Аэропорт "Самарканд" закроют на месяц: в UzAirports объяснили, почему
10:30Узбекистан попал в топ-5 стран мира, где стоит отметить Новый год
ВчераСтать Аль Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера XX века в США — фото
ВчераВкус СССР: Лукашенко рассказал рецепт бутерброда "из детства" — видео
ВчераВ Узбекистане ожидают из Турции поставки 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
ВчераПосле погромов Гонконг построят заново
ВчераПоследняя великая партия Европы: это конец
ВчераВ Узбекистане сброс отходов химзавода привел к массовой гибели рыбы — фото
ВчераУзбекистан выступил с заявлением по поводу теракта в мечети Афганистана
ВчераУкраина хочет войти в состав Тюркского совета
ВчераНа дне рождении певицы Озоды произошел пожар — видео
ВчераМедицина Узбекистана переходит на "электронные рельсы"
ВчераБолее 1 тыс. краснокнижных дроф из ОАЭ выпустили на волю в Узбекистане
ВчераЛавров: РФ против переноса военных сил Запада из Афганистана в Центральную Азию
ВчераЭксперт раскрыл, как правильно выбрать хурму