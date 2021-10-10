Общество
Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
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© Sputnik/ Стас Етвеш Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов
© Sputnik/ Стас Етвеш
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако обладательницей заветной диадемы стала именно Рушана Каримова.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Уроженка Узбекистана Рушана Каримова победила на конкурсе красоты среди девушек-мигрантов в Москве.
© Sputnik/ Стас Етвеш Рушана Каримова
Рушана Каримова
© Sputnik/ Стас Етвеш
Рушана Каримова родом из Ургенча, из творческой семьи. Мама Рушаны — хореограф, папа — музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец "лязги", чем и покорила членов жюри.
Рушана занимается бизнесом, а в свободное время увлекается визажом - девушка прошла курсы визажиста.
Также узбекистанка изучает английский. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
© Sputnik/ Стас Етвеш Рушана Каримова
Рушана Каримова
© Sputnik/ Стас Етвеш
Как победительница конкурса, Рушана получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете МФЮА.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана — Камола Абдилдаева.
© Sputnik/ Стас Етвеш Камола Абдилдаева
Камола Абдилдаева
© Sputnik/ Стас Етвеш
Девушка — студентка в РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать туризм в родной стране.
Напомним, что организатором мероприятия стала Федерация мигрантов в России (ФМР). Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Однако в финал прошли всего 10 девушек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана.
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