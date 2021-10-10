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Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако обладательницей заветной диадемы стала именно Рушана Каримова. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T13:55+0500
2021-10-10T13:55+0500
общество
мигранты
москва
конкурс красоты
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Уроженка Узбекистана Рушана Каримова победила на конкурсе красоты среди девушек-мигрантов в Москве.Рушана Каримова родом из Ургенча, из творческой семьи. Мама Рушаны — хореограф, папа — музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально. На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец "лязги", чем и покорила членов жюри.Рушана занимается бизнесом, а в свободное время увлекается визажом - девушка прошла курсы визажиста. Также узбекистанка изучает английский. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.Как победительница конкурса, Рушана получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете МФЮА.Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана — Камола Абдилдаева. Девушка — студентка в РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать туризм в родной стране.Напомним, что организатором мероприятия стала Федерация мигрантов в России (ФМР). Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако в финал прошли всего 10 девушек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана.
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мигранты, москва, конкурс красоты

Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"

13:55 10.10.2021
134
© Sputnik/ Стас Етвеш Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов
Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Sputnik/ Стас Етвеш
Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако обладательницей заветной диадемы стала именно Рушана Каримова.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Уроженка Узбекистана Рушана Каримова победила на конкурсе красоты среди девушек-мигрантов в Москве.
© Sputnik/ Стас Етвеш Рушана Каримова
Рушана Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
Рушана Каримова
© Sputnik/ Стас Етвеш
Рушана Каримова родом из Ургенча, из творческой семьи. Мама Рушаны — хореограф, папа — музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально.
На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец "лязги", чем и покорила членов жюри.
Рушана занимается бизнесом, а в свободное время увлекается визажом - девушка прошла курсы визажиста.
Также узбекистанка изучает английский. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.
© Sputnik/ Стас Етвеш Рушана Каримова
Рушана Каримова - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
Рушана Каримова
© Sputnik/ Стас Етвеш
Как победительница конкурса, Рушана получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете МФЮА.
Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана — Камола Абдилдаева.
© Sputnik/ Стас Етвеш Камола Абдилдаева
Камола Абдилдаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
Камола Абдилдаева
© Sputnik/ Стас Етвеш
Девушка — студентка в РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать туризм в родной стране.
Напомним, что организатором мероприятия стала Федерация мигрантов в России (ФМР). Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран.
Однако в финал прошли всего 10 девушек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана.
© Sputnik/ Стас Етвеш
Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik/ Стас Етвеш
© Sputnik/ Стас Етвеш
Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik/ Стас Етвеш
© Sputnik/ Стас Етвеш
Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik/ Стас Етвеш
© Sputnik/ Стас Етвеш
Конкурс красоты, организованный Федерацией мигрантов - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik/ Стас Етвеш
1/4
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