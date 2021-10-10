https://uz.sputniknews.ru/20211010/krasavitsa-uzbekistanka-rushana-karimova-vzyala-koronu-v-konkurse-miss-fmr-20847215.html

Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"

Красавица-узбекистанка Рушана Каримова "взяла корону" в конкурсе "Мисс ФМР"

Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако обладательницей заветной диадемы стала именно Рушана Каримова. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

мигранты

москва

конкурс красоты

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Уроженка Узбекистана Рушана Каримова победила на конкурсе красоты среди девушек-мигрантов в Москве.Рушана Каримова родом из Ургенча, из творческой семьи. Мама Рушаны — хореограф, папа — музыкант, поэтому девочка с трех лет училась танцам и сейчас выступает профессионально. На показе творческих номеров в финале конкурса Рушана исполнила узбекский танец "лязги", чем и покорила членов жюри.Рушана занимается бизнесом, а в свободное время увлекается визажом - девушка прошла курсы визажиста. Также узбекистанка изучает английский. Часть своей речи на конкурсе она произнесла на английском языке.Как победительница конкурса, Рушана получила сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете МФЮА.Помимо Рушаны Каримовой, в финал конкурса прошла и другая представительница Узбекистана — Камола Абдилдаева. Девушка — студентка в РУДН, изучает туризм и мечтает после учебы развивать туризм в родной стране.Напомним, что организатором мероприятия стала Федерация мигрантов в России (ФМР). Изначально на участие в конкурсе подали заявки 50 девушек из 13 стран. Однако в финал прошли всего 10 девушек из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России и Узбекистана.

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мигранты, москва, конкурс красоты