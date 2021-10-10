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Ливан полностью остался без электричества — видео очевидцев из самолета
Ливан полностью остался без электричества — видео очевидцев из самолета
В Ливане произошел блэкаут: отключилось электричество из-за остановки сразу двух крупнейших электростанций — Аз-Захрани и Дейр-Аммар. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
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У них попросту закончились запасы дизельного топлива. Выработка энергии упала ниже 200 мегаватт.По данным экспертов, масштабное отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.Смотрите кадры Бейрута, погружающегося во тьму, с высоты птичьего полета.
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Видео РИА Новости. Обесточенный Бейрут с высоты птичьего полета
Так выглядит обесточенный Бейрут. Те здания, что еще освещены, и морской порт питаются от частных электрогенераторов. Видео корреспондента РИА Новости.
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мультимедиа , ливан, электричество, видео

Ливан полностью остался без электричества — видео очевидцев из самолета

14:32 10.10.2021
408
© RIA Novosti
В Ливане произошел блэкаут: отключилось электричество из-за остановки сразу двух крупнейших электростанций — Аз-Захрани и Дейр-Аммар.
У них попросту закончились запасы дизельного топлива. Выработка энергии упала ниже 200 мегаватт.
По данным экспертов, масштабное отключение электроэнергии может продлиться несколько дней.
Смотрите кадры Бейрута, погружающегося во тьму, с высоты птичьего полета.
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