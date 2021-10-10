https://uz.sputniknews.ru/20211010/transgendery-prishli-za-frantsuzskimi-detmi-20845484.html

Трансгендеры пришли за французскими детьми

Трансгендеры пришли за французскими детьми

С этой недели во всех школах Франции начал действовать циркуляр о правилах приема и пребывания в учебных заведениях учащихся-трансгендеров. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

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колумнисты

франция

дети

лгбт

трансгендер

школа

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Документ подписан главой министерства образования, и эта директива детально объясняет, как именно следует относиться к "трансгендерным, небинарным и интерсексуальным" ученикам и ученицам, включая — это стоит подчеркнуть — и тех, кому исполнилось шесть лет.Речь идет не только о завершающем цикл среднего образования лицее, но и о начальной школе, фактически старшей группе детского сада.Происшедшее комментировать публично послушное большинство родителей и педагогов боится по вполне очевидным причинам: во Франции ЛГБТ-лобби влиятельно политически, и средств у него достаточно, чтобы уничтожить репутацию, сломав жизнь любому, кто посмеет возразить против насильно насаждаемой "инклюзивности".Как ученикам в данных районах будут излагаться принципы гендерной "небинарности", если порой эти же самые ученики не вполне владеют французским языком, а на внеклассные занятия с ними, чтобы подтянуть самые что ни на есть базовые знания, у педагогов не хватает ни сил, ни времени?Владение французским языком (рассматриваемым как родной), включающее навыки чтения и понимания прочитанного, за последние 20 лет упало катастрофически; страна находится на одном из последних мест в Европе, если опираться на доклад, подготовленный все тем же министерством образования.То же самое касается математики и естественных наук. И это движение вниз стремительно, его не в состоянии затормозить даже колоссальные вливания в сферу образования.Кризис школы возник не вчера, и касается он не столько вкачанных денег, сколько разрушения критериев, согласно которым принято оценивать знания и навыки.Еще 20 лет назад учителя, ведя уроки, равнялись на лучших в классе. Но массированная нелегальная миграция (и поддерживающая ее либеральная общественность) привела к тому, что дабы "не стигматизировать" отстающих, система преподавания материала и схема выставления оценок в школах, находившихся "в приоритетных зонах" (этнических гетто), были упрощены и смягчены.И вот теперь представим ситуацию, когда педагог вот в таком классе, где учатся, скажем, десятилетние, в один прекрасный день скажет: "Дети, с сегодняшнего дня ваша одноклассница больше не Лейла, она хочет, чтобы вы ее называли Амин".Это не гипербола — с подобными обстоятельствами придется иметь дело всем, так или иначе причастным к учебному процессу.Падение качества образования для властей Франции не есть проблема. Проблема для руководителей профильного ведомства сегодня, и проблема важная — отсутствие того, что они сами назвали инклюзией.Но инклюзия инклюзии рознь."Инклюзия" для трансгендеров и небинарных учеников и учениц вводится в момент, когда не во всех средних учебных заведениях можно организовать обучение аутистов (не хватает специалистов, так называемых тьюторов), не везде можно организовать и обучение детей-инвалидов-колясочников (тесные помещения, переполненные классы, не оборудованные должным образом туалеты и так далее).Ситуация с захватом публичного пространства (а учреждения образования к нему относятся в первую очередь) начиналась, как все мы помним, с "парадов гордости". И тогда находились близорукие и наивные, говорившие о шествии как о карнавальном действе.Затем, утвердившись в общественном мнении как сила, способная в том числе и продвигать законы, ЛГБТ-сообщество потребовало легализации однополых браков (и получило то, что хотело).Но на этом никто не остановился, и следующим (и вполне логичным шагом) стала отмена института материнства и отцовства: сейчас мам и пап в школьных документах называют "законными представителями ученика".Все вышеперечисленное, тем не менее, касалось людей взрослых, совершеннолетних и поэтому вольных делать со своим телом то, что им хотелось, и так, как им представлялось правильным.Сейчас же, после начала действия упомянутого циркуляра, речь идет о самоидентификации и желаниях уже несовершеннолетних, начиная с шестилетнего возраста.В ряде случаев, например, если это касается смены имени на карточке, позволяющей пользоваться библиотекой и посещать столовую, на это не нужно даже одобрения обоих родителей, если те в разводе. Хотя любая иная бюрократическая процедура во Франции требует всегда согласия и матери, и отца (или опекунов) вне зависимости от их текущих матримониальных отношений.Таким образом, под давлением ЛГБТ-сообщества и тех, кто в политической элите Франции зорко следит за соблюдением интересов секс-меньшинств, одним росчерком пера решаются судьбы детей того возраста, когда они еще слушают колыбельные и засыпают с любимой мягкой игрушкой под подушкой.И не малолетние решают, что они трансгендеры, а очень взрослые и очень циничные взрослые, дяди и тети, вторгаясь в интимнейшую сферу формирования личности, навязывают детям определенный стиль и образ поведения.При этом все время снижается возрастная планка целевой аудитории: то под предлогом познания себя, то с идеей свободной идентификации просвещенной личности.И от того, что пропаганда рядится в одежды прогресса и новых идей, она не перестает быть ею.В данном случае пропаганда нужные плоды принесла, и о потраченных в течение десятилетий средствах можно отчитаться. В том числе и перед Брюсселем — в ЕС очень внимательно наблюдают за внедрением "инклюзивности и гендерного разнообразия", и Франции, которая в январе примет на себя обязанности председательствующей в сообществе страны, будет что рассказать на эту тему Еврокомиссии и самой Урсуле фон дер Ляйен.Правда, подростковую "трансгендерность" руководство Евросоюза оставляет для чужих отпрысков, воспитывая своих собственных детей по старинке, в строгой гендерной бинарности.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20201006/Kak-skoro-Evropoy-budut-upravlyat-transgendery-15123251.html

https://uz.sputniknews.ru/20200910/Zachem-nas-prizyvayut-ustranit-glavnyy-istochnik-neravenstva-14944470.html

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франция, дети, лгбт, трансгендер, школа