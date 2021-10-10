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В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым
В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым
Документ единогласно поддержали все 47 стран-членов СПЧ ООН. Соавторами выступили 37 стран мира. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-10T16:30+0500
2021-10-10T16:30+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.Решение было принято на полях 48-й сессии СПЧ в Женеве. Отмечается, что резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов межправительственного органа.Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек, добавил Кабулжанов. Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.Напомним, что в октябре 2020-го Узбекистан был впервые был избран членом СПЧ ООН на период 2021-2023 годов.
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узбекистан, оон, резолюция, молодежь

В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым

16:30 10.10.2021
911
© Pixabay / Dim HouМолодежь, иллюстративное фото
Молодежь, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2021
© Pixabay / Dim Hou
Документ единогласно поддержали все 47 стран-членов СПЧ ООН. Соавторами выступили 37 стран мира.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.
Решение было принято на полях 48-й сессии СПЧ в Женеве.
Отмечается, что резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов межправительственного органа.
"Документ призывает государства создавать для молодежи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19".
Юсуп Кабулжанов - Sputnik Узбекистан
Юсуп Кабулжанов
Официальный представитель МИД Узбекистана
Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек, добавил Кабулжанов.
Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.
Напомним, что в октябре 2020-го Узбекистан был впервые был избран членом СПЧ ООН на период 2021-2023 годов.
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