https://uz.sputniknews.ru/20211010/v-oon-prinyali-rezolyutsiyu-po-pravam-molodeji-initsiirovannuyu-mirziyoevym-20849638.html

В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым

В ООН приняли резолюцию по правам молодежи, инициированную Мирзиёевым

Документ единогласно поддержали все 47 стран-членов СПЧ ООН. Соавторами выступили 37 стран мира. 10.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-10T16:30+0500

2021-10-10T16:30+0500

2021-10-10T16:30+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Совет по правам человека (СПЧ) ООН принял резолюцию о последствиях пандемии COVID-19 для прав молодежи, инициированную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщил официальный представитель МИД РУз Юсуп Кабулжанов.Решение было принято на полях 48-й сессии СПЧ в Женеве. Отмечается, что резолюция получила единогласное одобрение всех 47 государств-членов межправительственного органа.Резолюция также постановляет проведение Верховным комиссаром ООН по правам человека подробного исследования способов смягчения воздействия глобальной пандемии на права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек, добавил Кабулжанов. Доклад по выполнению принятой резолюции будет заслушан на 51-й сессии СПЧ в сентябре 2022 года.Напомним, что в октябре 2020-го Узбекистан был впервые был избран членом СПЧ ООН на период 2021-2023 годов.

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