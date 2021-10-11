https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html

Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда

Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда

Все средства, полученные от забега, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T12:52+0500

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общество

спорт

узбекистан

самарканд

забег

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Благотворительный забег "Samarkand Half Marathon" пройдет в Узбекистане 5-7 ноября. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.В первые два дня мероприятия пройдет образовательная и культурная программы, в рамках которой участники и гости полумарафона смогут посмотреть концерты и кинопоказы. В последний день, 7 ноября, пройдет сам забег. Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.Все участники забега получают футболку и сумку с логотипами мероприятия и номерок с чипом, позволяющим точно определить время финиша. Все, кто уложится в отведенное время на каждой из дистанций, получит на финише памятную медаль, а победители будут награждены денежными призами, сообщают организаторы.В этом году Самаркандский полумарафон проходит в третий раз. В минувшем году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в виртуальном формате. В забеге, посвященном расстройству аутистического спектра, впервые принимали участие беговые клубы, сформированные специально для участия в марафоне.

https://uz.sputniknews.ru/20201118/V-Samarkande-nagradili-goroda-i-kluby-pobediteli-Samarkand-Half-Marathon-15432200.html

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спорт, узбекистан, самарканд, забег