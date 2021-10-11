https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html
Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда
Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда
Все средства, полученные от забега, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T12:52+0500
2021-10-11T12:52+0500
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Благотворительный забег "Samarkand Half Marathon" пройдет в Узбекистане 5-7 ноября. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.В первые два дня мероприятия пройдет образовательная и культурная программы, в рамках которой участники и гости полумарафона смогут посмотреть концерты и кинопоказы. В последний день, 7 ноября, пройдет сам забег. Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.Все участники забега получают футболку и сумку с логотипами мероприятия и номерок с чипом, позволяющим точно определить время финиша. Все, кто уложится в отведенное время на каждой из дистанций, получит на финише памятную медаль, а победители будут награждены денежными призами, сообщают организаторы.В этом году Самаркандский полумарафон проходит в третий раз. В минувшем году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в виртуальном формате. В забеге, посвященном расстройству аутистического спектра, впервые принимали участие беговые клубы, сформированные специально для участия в марафоне.
https://uz.sputniknews.ru/20201118/V-Samarkande-nagradili-goroda-i-kluby-pobediteli-Samarkand-Half-Marathon-15432200.html
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спорт, узбекистан, самарканд, забег
Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда
12:52 11.10.2021 (обновлено: 14:05 11.10.2021)
Все средства, полученные от забега, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Благотворительный забег "Samarkand Half Marathon" пройдет в Узбекистане 5-7 ноября. Полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
В первые два дня мероприятия пройдет образовательная и культурная программы, в рамках которой участники и гости полумарафона смогут посмотреть концерты и кинопоказы. В последний день, 7 ноября, пройдет сам забег. Траса полумарафона рассчитана таким образом, чтобы на протяжении дистанции участники могли полюбоваться всеми основными достопримечательностями города. Маршрут был сертифицирован ассоциацией международных марафонов AIMS.
"Samarkand Half Marathon является масштабным спортивно-культурным событием, благодаря которому по всей стране популяризируется активный образ жизни среди молодёжи. Проект Самаркандского полумарафона уже по праву можно считать самым крупным беговым событием в стране… Именно такие благотворительные спортивные инициативы помогают людям с ограниченными возможностями получить доступ к объектам культуры и интеграцию в социальную и общественную жизнь страны", - отмечает министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов.
Весь проект направлен на привлечение внимания людей к проблеме инклюзивности и популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивного туризма в Узбекистане. В этом году все средства, вырученные от марафона, будут направлены на трудоустройство людей с инвалидностью в учреждения культуры.
"Мы рады, что мероприятие привлекает как участников с разных городов нашей страны, так и из-за рубежа. Для всех участников будут созданы все необходимые условия, безопасность, питание и насыщенная культурно-образовательная программа", - подчеркивает зампредседателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева.
Забег пройдет по трем дистанциям: полумарафон (21 километр), 10 километров и 2 километра. Будет также отдельная категория для скандинавской ходьбы.
Все участники забега получают футболку и сумку с логотипами мероприятия и номерок с чипом, позволяющим точно определить время финиша. Все, кто уложится в отведенное время на каждой из дистанций, получит на финише памятную медаль, а победители будут награждены денежными призами, сообщают организаторы.
В этом году Самаркандский полумарафон проходит в третий раз. В минувшем году из-за пандемии коронавируса мероприятие проводилось в виртуальном формате. В забеге, посвященном расстройству аутистического спектра, впервые принимали участие беговые клубы, сформированные специально для участия в марафоне.