https://uz.sputniknews.ru/20211011/deputaty-predlojili-perenosit-voskresnyy-prazdnichnyy-den-na-ponedelnik--20859242.html
Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T18:03+0500
2021-10-11T18:03+0500
2021-10-11T18:09+0500
общество
законопроект
праздник
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/929/46/9294629_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e62cd19fff0d09657f2f56f6d2be38a5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Узбекистане праздник, выпадающий на воскресенье, планируют переносить на понедельник. Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".Во время мероприятия депутаты рассмотрели вопрос переноса праздничных дней, когда они совпадают с выходными. В частности, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник будет объявляться нерабочим днем.Политики также заявили, что принятие новой редакции Трудового кодекса обеспечит баланс интересов работников и работодателей, повысит их вовлеченность в социальное партнерство, а также поощрит заинтересованность сторон в производительности труда.В ходе встречи участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта, после чего он получил одобрение.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/V-Uzbekistane-ofitsialno-utverdili-vykhodnye-dni-na-2021-god-15530369.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/929/46/9294629_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c82e72c7ea5cfb8c36f1891eef4bcbc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
законопроект, праздник, выходные
Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
18:03 11.10.2021 (обновлено: 18:09 11.10.2021)
Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik.
В Узбекистане праздник, выпадающий на воскресенье, планируют переносить на понедельник. Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен
законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".
Во время мероприятия депутаты рассмотрели вопрос переноса праздничных дней, когда они совпадают с выходными. В частности, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник будет объявляться нерабочим днем.
Политики также заявили, что принятие новой редакции Трудового кодекса обеспечит баланс интересов работников и работодателей, повысит их вовлеченность в социальное партнерство, а также поощрит заинтересованность сторон в производительности труда.
В ходе встречи участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта, после чего он получил одобрение.