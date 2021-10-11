https://uz.sputniknews.ru/20211011/deputaty-predlojili-perenosit-voskresnyy-prazdnichnyy-den-na-ponedelnik--20859242.html

Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник

Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник

Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T18:03+0500

2021-10-11T18:03+0500

2021-10-11T18:09+0500

общество

законопроект

праздник

выходные

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Узбекистане праздник, выпадающий на воскресенье, планируют переносить на понедельник. Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".Во время мероприятия депутаты рассмотрели вопрос переноса праздничных дней, когда они совпадают с выходными. В частности, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник будет объявляться нерабочим днем.Политики также заявили, что принятие новой редакции Трудового кодекса обеспечит баланс интересов работников и работодателей, повысит их вовлеченность в социальное партнерство, а также поощрит заинтересованность сторон в производительности труда.В ходе встречи участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта, после чего он получил одобрение.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/V-Uzbekistane-ofitsialno-utverdili-vykhodnye-dni-na-2021-god-15530369.html

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законопроект, праздник, выходные