Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211011/deputaty-predlojili-perenosit-voskresnyy-prazdnichnyy-den-na-ponedelnik--20859242.html
Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T18:03+0500
2021-10-11T18:09+0500
общество
законопроект
праздник
выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/929/46/9294629_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e62cd19fff0d09657f2f56f6d2be38a5.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Узбекистане праздник, выпадающий на воскресенье, планируют переносить на понедельник. Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".Во время мероприятия депутаты рассмотрели вопрос переноса праздничных дней, когда они совпадают с выходными. В частности, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник будет объявляться нерабочим днем.Политики также заявили, что принятие новой редакции Трудового кодекса обеспечит баланс интересов работников и работодателей, повысит их вовлеченность в социальное партнерство, а также поощрит заинтересованность сторон в производительности труда.В ходе встречи участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта, после чего он получил одобрение.
https://uz.sputniknews.ru/20201203/V-Uzbekistane-ofitsialno-utverdili-vykhodnye-dni-na-2021-god-15530369.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/929/46/9294629_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c82e72c7ea5cfb8c36f1891eef4bcbc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
законопроект, праздник, выходные

Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник

18:03 11.10.2021 (обновлено: 18:09 11.10.2021)
85
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздничный салют в Ташкенте в честь Дня Независимости Узбекистана
Праздничный салют в Ташкенте в честь Дня Независимости Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Узбекистане праздник, выпадающий на воскресенье, планируют переносить на понедельник. Об этом стало известно на очередном заседании фракции УзЛиДеП, в рамках которого был рассмотрен законопроект "Об утверждении Трудового кодекса Республики Узбекистан".
Во время мероприятия депутаты рассмотрели вопрос переноса праздничных дней, когда они совпадают с выходными. В частности, если государственный праздник выпадает на воскресенье, то понедельник будет объявляться нерабочим днем.
В Ташкенте проходит фестиваль мороженого - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2020
Общество
В Узбекистане официально утвердили выходные дни на 2021 год
3 декабря 2020, 16:47
40002
Политики также заявили, что принятие новой редакции Трудового кодекса обеспечит баланс интересов работников и работодателей, повысит их вовлеченность в социальное партнерство, а также поощрит заинтересованность сторон в производительности труда.

В ходе встречи участники внесли ряд предложений по доработке законопроекта, после чего он получил одобрение.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:03Депутаты предложили переносить воскресный праздничный день на понедельник
17:44Замглавы СЭС развеял ряд абсурдных фейков о последствиях вакцинации
17:29ЮНИСЕФ: в Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом
16:35ЕБРР выделит Узбекистану кредит на строительство ЛЭП для двух ветряных электростанций
16:09Россия не планирует штрафовать непривитых – Песков
15:28Мирзиёев: "Наша главная цель – чтобы в Узбекистан не стреляли"
14:56Траур по погибшим: татарская диаспора в Узбекистане вспоминает жертв авиакатастрофы
14:41Fitch подтвердило рейтинг Узбекистана на уровне "BB-" со стабильным прогнозом
14:04В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео
13:32Узбекистанцы заняли первое место в медальном зачете на чемпионате ЦА по MMA в Нукусе
12:52Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда
12:36Солнечно и без дождей: в Узбекистан возвращается тепло
11:47"Зеленые рэкетиры" пришли за вашими деньгами
11:35"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
11:05Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя
10:26В Госкомстате озвучили, сколько автомобилей приобрели узбекистанцы
09:52Власти Узбекистана субсидируют работу общественного транспорта в регионах
09:29Потерпевший крушение в Татарстане самолет был исправен — начальник аэроклуба
ВчераПервый полуфинал юбилейного сезона шоу "Ты супер!"
ВчераЖириновский сравнил пандемию COVID-19 с гражданской войной