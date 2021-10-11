https://uz.sputniknews.ru/20211011/mertvaya-petlya-po-generalski-glavnokomanduyuschiy-svo-kazaxstana-za-shturvalom-istrebitelya-20852615.html

Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя

Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя

Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

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В Казахстане на Талдыкорганском гарнизоне состоялись инспекторские полеты. За штурвал современного истребителя Су-30 СМ сел генерал-лейтенант казахстанской авиации Нурлан Орманбетов.Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего пилотажа. Генеральский вираж и мертвая петля - все это можно посмотреть в нашем видеоролике.

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