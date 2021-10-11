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Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя
Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя
Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
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В Казахстане на Талдыкорганском гарнизоне состоялись инспекторские полеты. За штурвал современного истребителя Су-30 СМ сел генерал-лейтенант казахстанской авиации Нурлан Орманбетов.Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего пилотажа. Генеральский вираж и мертвая петля - все это можно посмотреть в нашем видеоролике.
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мультимедиа , видео

Мертвая петля по-генеральски: главнокомандующий СВО Казахстана сел за штурвал истребителя

11:05 11.10.2021 (обновлено: 11:06 11.10.2021)
265
© Министерство обороны Казахстана
Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего пилотажа.
В Казахстане на Талдыкорганском гарнизоне состоялись инспекторские полеты.
За штурвал современного истребителя Су-30 СМ сел генерал-лейтенант казахстанской авиации Нурлан Орманбетов.
Министерство обороны Казахстана опубликовало видео, на кадрах которого видно, как военный самолет под управлением главнокомандующего выполняет фигуры высшего пилотажа.
Генеральский вираж и мертвая петля - все это можно посмотреть в нашем видеоролике.
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