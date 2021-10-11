https://uz.sputniknews.ru/20211011/missiya-dobra-veteranam-samarkanda-i-buxary-peredali-matpomosch-ot-pravitelstva-rf-20859846.html

Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ

Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ

В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T18:21+0500

2021-10-11T18:21+0500

2021-10-11T18:21+0500

общество

самарканд

бухара

посольство россии в узбекистане

ветераны

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане продолжает гуманитарную акцию поддержки ветеранов Второй мировой войны и воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане. На этот раз представители аппарата военного атташе при Посольстве РФ в Узбекистане и общественного объединения "Ветеран" посетили адреса в Самарканде и Бухаре. В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.Ранее представители внешнеполитического ведомства передали аналогичную помощь ветеранам в Фергане.С 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них погибли и 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.

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самарканд, бухара, посольство россии в узбекистане, ветераны, социальная поддержка