Общество
Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ
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© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане продолжает гуманитарную акцию поддержки ветеранов Второй мировой войны и воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане. На этот раз представители аппарата военного атташе при Посольстве РФ в Узбекистане и общественного объединения "Ветеран" посетили адреса в Самарканде и Бухаре.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.
Ранее представители внешнеполитического ведомства передали аналогичную помощь ветеранам в Фергане.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
С 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них погибли и 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.