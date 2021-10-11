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https://uz.sputniknews.ru/20211011/missiya-dobra-veteranam-samarkanda-i-buxary-peredali-matpomosch-ot-pravitelstva-rf-20859846.html
Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ
Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ
В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T18:21+0500
2021-10-11T18:21+0500
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бухара
посольство россии в узбекистане
ветераны
социальная поддержка
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане продолжает гуманитарную акцию поддержки ветеранов Второй мировой войны и воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане. На этот раз представители аппарата военного атташе при Посольстве РФ в Узбекистане и общественного объединения "Ветеран" посетили адреса в Самарканде и Бухаре. В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.Ранее представители внешнеполитического ведомства передали аналогичную помощь ветеранам в Фергане.С 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них погибли и 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.
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самарканд, бухара, посольство россии в узбекистане, ветераны, социальная поддержка

Миссия добра: ветеранам Самарканда и Бухары передали матпомощь от правительства РФ

18:21 11.10.2021
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© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане продолжает гуманитарную акцию поддержки ветеранов Второй мировой войны и воинов-интернационалистов, ветеранов боевых действий в Афганистане. На этот раз представители аппарата военного атташе при Посольстве РФ в Узбекистане и общественного объединения "Ветеран" посетили адреса в Самарканде и Бухаре.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
В общей сложности 190 соотечественников из Самарканда и Бухары в торжественной обстановке получили материальную помощь от правительства РФ.
Ранее представители внешнеполитического ведомства передали аналогичную помощь ветеранам в Фергане.
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеАкция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
Акция поддержки ветеранов военных действий со стороны Посольства РФ в Узбекистане
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
С 1979 по 1989 годы в ограниченном контингенте войск СССР в Афганистане служили более 65 тысяч узбекистанцев. Более 1,5 тысяч из них погибли и 2,5 тысячи получили ранения различной степени тяжести.
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