https://uz.sputniknews.ru/20211011/ne-roskosh-a-sredstvo-peredvijeniya-skolko-avtomobiley-priobreli-uzbekistantsy-20852087.html

Не роскошь, а средство передвижения: сколько автомобилей приобрели узбекистанцы

Не роскошь, а средство передвижения: сколько автомобилей приобрели узбекистанцы

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T10:26+0500

2021-10-11T10:26+0500

2021-10-11T10:27+0500

общество

госкомстат

автомобили

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556784_728:907:2756:2048_1920x0_80_0_0_9e05f5b51923d6adf03cb51c24f5a33f.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане почти три миллиона автомобилей находится в собственности узбекистанцев (физические лица), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. "По данным на 1 января 2021 года количество автотранспортных средств, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, составило 2 955 295 штук", - информируется в релизе.Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы. В среднем на 100 домохозяйств приходится 50 автомобилей, заключили в Госкомстате.Это означает, что в Узбекистане на 1000 человек приходится 84 машины. По сравнению с другими странами: в США 910 машин на 1000 граждан, в Австралии - 740, в Италии - 625, в Японии - 591, в Германии - 555, в России - 369, в Казахстане - 250, в Украине. - 202, в Азербайджане - 112 автомобилей (Данные за 2019 г.).

https://uz.sputniknews.ru/20200921/Skolko-uzbekskikh-semey-mogut-pozvolit-sebe-mashinu--issledovanie-15018356.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

госкомстат, автомобили, статистика