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Не роскошь, а средство передвижения: сколько автомобилей приобрели узбекистанцы
Не роскошь, а средство передвижения: сколько автомобилей приобрели узбекистанцы
Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане почти три миллиона автомобилей находится в собственности узбекистанцев (физические лица), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. "По данным на 1 января 2021 года количество автотранспортных средств, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, составило 2 955 295 штук", - информируется в релизе.Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы. В среднем на 100 домохозяйств приходится 50 автомобилей, заключили в Госкомстате.Это означает, что в Узбекистане на 1000 человек приходится 84 машины. По сравнению с другими странами: в США 910 машин на 1000 граждан, в Австралии - 740, в Италии - 625, в Японии - 591, в Германии - 555, в России - 369, в Казахстане - 250, в Украине. - 202, в Азербайджане - 112 автомобилей (Данные за 2019 г.).
https://uz.sputniknews.ru/20200921/Skolko-uzbekskikh-semey-mogut-pozvolit-sebe-mashinu--issledovanie-15018356.html
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госкомстат, автомобили, статистика

Не роскошь, а средство передвижения: сколько автомобилей приобрели узбекистанцы

10:26 11.10.2021 (обновлено: 10:27 11.10.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровСтрана белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается
Страна белых автомобилей. Белый цвет больше отражает свет и меньше нагревается - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане почти три миллиона автомобилей находится в собственности узбекистанцев (физические лица), сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике.
"По данным на 1 января 2021 года количество автотранспортных средств, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, составило 2 955 295 штук", - информируется в релизе.
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Отмечается, что по сравнению с 2019 годом показатель увеличился на 14,5%. Тогда общее количество машин достигало 2 580 133 единицы.
В среднем на 100 домохозяйств приходится 50 автомобилей, заключили в Госкомстате.
Это означает, что в Узбекистане на 1000 человек приходится 84 машины. По сравнению с другими странами: в США 910 машин на 1000 граждан, в Австралии - 740, в Италии - 625, в Японии - 591, в Германии - 555, в России - 369, в Казахстане - 250, в Украине. - 202, в Азербайджане - 112 автомобилей (Данные за 2019 г.).
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