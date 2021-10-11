https://uz.sputniknews.ru/20211011/odnoy-nogoy-jertva-dtp-besstrashnyy-fotograf-edva-ne-stal-prichinoy-avarii-20864346.html

Одной ногой жертва ДТП: бесстрашный фотограф едва не стал причиной аварии

Одной ногой жертва ДТП: бесстрашный фотограф едва не стал причиной аварии

"Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

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происшествия

дтп

штраф

гувд ташкента

фотограф

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Холодящие душу кадры распространились в сети. На них видно, как увлеченный своей работой фотограф в погоде за "удачным" ракурсом почти полностью вылез из окна автомобиля, оставаясь внутри салона лишь одной ногой. При этом машина двигалась на полном ходу по одной из дорог Ташкента.Личностью экстримала заинтересовались в правоохранительных органах. Выяснилось, что все произошло в минувшую субботу в 14-00 часов."Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути.В отношении пассажира составлен административный. Водитель автомобиля также был оштрафован.

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дтп, штраф, гувд ташкента, фотограф