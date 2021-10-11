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Одной ногой жертва ДТП: бесстрашный фотограф едва не стал причиной аварии
Одной ногой жертва ДТП: бесстрашный фотограф едва не стал причиной аварии
"Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T22:21+0500
2021-10-11T22:55+0500
происшествия
дтп
штраф
гувд ташкента
фотограф
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Холодящие душу кадры распространились в сети. На них видно, как увлеченный своей работой фотограф в погоде за "удачным" ракурсом почти полностью вылез из окна автомобиля, оставаясь внутри салона лишь одной ногой. При этом машина двигалась на полном ходу по одной из дорог Ташкента.Личностью экстримала заинтересовались в правоохранительных органах. Выяснилось, что все произошло в минувшую субботу в 14-00 часов."Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути.В отношении пассажира составлен административный. Водитель автомобиля также был оштрафован.
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дтп, штраф, гувд ташкента, фотограф

Одной ногой жертва ДТП: бесстрашный фотограф едва не стал причиной аварии

22:21 11.10.2021 (обновлено: 22:55 11.10.2021)
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© Unsplash / Evgeny TchebotarevМашины на дороге
Машины на дороге - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Unsplash / Evgeny Tchebotarev
"Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Холодящие душу кадры распространились в сети. На них видно, как увлеченный своей работой фотограф в погоде за "удачным" ракурсом почти полностью вылез из окна автомобиля, оставаясь внутри салона лишь одной ногой. При этом машина двигалась на полном ходу по одной из дорог Ташкента.
Личностью экстримала заинтересовались в правоохранительных органах. Выяснилось, что все произошло в минувшую субботу в 14-00 часов.
"Человек-паук" и водитель авто не только подвергли опасности свои жизни, но и создавали опасную ситуацию на дороге на протяжении всего пути.
В отношении пассажира составлен административный. Водитель автомобиля также был оштрафован.
000011
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