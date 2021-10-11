https://uz.sputniknews.ru/20211011/poterpevshiy-krushenie-v-tatarstane-samolet-byl-ispraven---nachalnik-aerokluba-20851067.html
Потерпевший крушение в Татарстане самолет был исправен — начальник аэроклуба
Потерпевший крушение в Татарстане самолет был исправен — начальник аэроклуба
Как сообщил Нурмехаметов, после отказа двигателя на высоте 70 метров, экипаж действовал согласно инструкции. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T09:29+0500
2021-10-11T09:29+0500
2021-10-11T09:35+0500
в мире
авиакатастрофа
погибшие
татарстан
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Экипаж самолета, потерпевшего крушение в Мензелинске, был очень опытным, ошибка со стороны пилотов практически исключена, сам самолет прошел все проверки, заявил РИА Новости начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов."Это были очень высококвалифицированные командиры корабля, летчики-пилоты, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибку с их стороны я исключаю практически", - сказал Нурмехаметов.По его словам, никаких предпосылок для авиапроисшествия не было, самолет был полностью исправен. После отказа двигателя на высоте 70 метров, экипаж действовал согласно инструкции, уточнил начальник аэроклуба.Как сообщил Нурмехаметов, воздушное судно было качественно спроектировано, благодаря чему самолет мог совершить посадку в нештатной ситуации."Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди очень опытные — у меня просто нет комментариев", - заключил он.Накануне в Мензелинске произошло крушение легкомоторного самолета L-410 аэроклуба ДОСААФ. Об этом заявили в ГУМЧС России по Татарстану. Согласно уточненным данным, шестеро пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://uz.sputniknews.ru/20210101/Samolet-stolknulsya-v-vozdukhe-s-elochnymi-ukrasheniyami-i-edva-ne-poterpel-krushenie-15716988.html
https://uz.sputniknews.ru/20191227/V-Kazakhstane-razbilsya-samolet-Bek-Air-14-chelovek-pogibli--video-s-mesta-ChP-13115709.html
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авиакатастрофа, погибшие, татарстан
Потерпевший крушение в Татарстане самолет был исправен — начальник аэроклуба
09:29 11.10.2021 (обновлено: 09:35 11.10.2021)
Как сообщил Нурмехаметов, после отказа двигателя на высоте 70 метров, экипаж действовал согласно инструкции.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Экипаж самолета, потерпевшего крушение в Мензелинске, был очень опытным, ошибка со стороны пилотов практически исключена, сам самолет прошел все проверки, заявил РИА Новости
начальник Мензелинского филиала центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.
"Это были очень высококвалифицированные командиры корабля, летчики-пилоты, очень известные в наших кругах. Поэтому ошибку с их стороны я исключаю практически", - сказал Нурмехаметов.
По его словам, никаких предпосылок для авиапроисшествия не было, самолет был полностью исправен. После отказа двигателя на высоте 70 метров, экипаж действовал согласно инструкции, уточнил начальник аэроклуба.
Как сообщил Нурмехаметов, воздушное судно было качественно спроектировано, благодаря чему самолет мог совершить посадку в нештатной ситуации.
"Тут надо разбираться, человеческий фактор или технический. Самолет исправен, люди очень опытные — у меня просто нет комментариев", - заключил он.
Накануне в Мензелинске произошло крушение легкомоторного самолета L-410 аэроклуба ДОСААФ. Об этом заявили в ГУМЧС России по Татарстану. Согласно уточненным данным, шестеро пострадавших были деблокированы из салона самолета и госпитализированы, 16 человек погибли. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.