https://uz.sputniknews.ru/20211011/v-tashkente-proizoshlo-krupnoe-dtp-s-uchastiem-pyati-avtomobiley--video-20855686.html

В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео

В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео

Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-11T14:04+0500

2021-10-11T14:04+0500

2021-10-11T14:04+0500

происшествия

ташкент

дтп

авария

губдд

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Пять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. По данным правоохранительного ведомства, авария произошла накануне в 7.45 утра.Отмечается, что в аварию возле станции метро "Пушкин" попали легковушки марки Captiva, Cobalt, Lacetti, Spark и Ваз-2016. В результате ДТП никто не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

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ташкент, дтп, авария, губдд