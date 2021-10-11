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В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео
В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео
Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится... 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T14:04+0500
2021-10-11T14:04+0500
происшествия
ташкент
дтп
авария
губдд
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Пять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. По данным правоохранительного ведомства, авария произошла накануне в 7.45 утра.Отмечается, что в аварию возле станции метро "Пушкин" попали легковушки марки Captiva, Cobalt, Lacetti, Spark и Ваз-2016. В результате ДТП никто не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
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ташкент, дтп, авария, губдд

В Ташкенте произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей – видео

14:04 11.10.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДорожный знак на месте аварии
Дорожный знак на месте аварии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости. В настоящее время по данному факту проводится расследование.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Пять автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Мирзо-Улугбекском районе столицы, сообщает пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
По данным правоохранительного ведомства, авария произошла накануне в 7.45 утра.
Отмечается, что в аварию возле станции метро "Пушкин" попали легковушки марки Captiva, Cobalt, Lacetti, Spark и Ваз-2016. В результате ДТП никто не пострадал.
Согласно предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение водителями дистанции и превышение скорости.
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
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