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https://uz.sputniknews.ru/20211011/yunisef-v-uzbekistane-68-devushek-nikogda-ne-polzovalis-internetom-20858829.html
ЮНИСЕФ: в Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом
ЮНИСЕФ: в Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом
По данным исследования детского фонда, в республике доля девочек, не владеющих компьютерной грамотностью, достигает 43,5%. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-11T17:29+0500
2021-10-11T18:10+0500
узбекистан
компьютер
грамотность
женщины
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В республике 68% девушек и молодых женщин в возрасте от 14 до 30 лет никогда не пользовались Интернетом, передает ЮНИСЕФ. По данным исследования детского фонда, в Узбекистане доля девочек, не владеющих компьютерной грамотностью, достигает 43,5%. Эта проблема существенно снижает возможность женщин получить образование и реализовать свой потенциал на рынке труда, подчеркнули в ЮНИСЕФ.Во всем мире 11 октября отмечается Международный день девочек. В 2021 году эта знаменательная дата проходит под лозунгом "Цифровое поколение. Наше поколение".
https://uz.sputniknews.ru/20201126/Kak-Uzbekistan-budet-gotovit-svoikh-Dzhobsov-i-Geytsov-Pekos-ob-IT-tsentre-15484437.html
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узбекистан, компьютер, грамотность, женщины

ЮНИСЕФ: в Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом

17:29 11.10.2021 (обновлено: 18:10 11.10.2021)
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CC0 / Unsplash / Christin Hume Девушка во время работы за ноутбуком
Девушка во время работы за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
CC0 / Unsplash / Christin Hume
По данным исследования детского фонда, в республике доля девочек, не владеющих компьютерной грамотностью, достигает 43,5%.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В республике 68% девушек и молодых женщин в возрасте от 14 до 30 лет никогда не пользовались Интернетом, передает ЮНИСЕФ.
По данным исследования детского фонда, в Узбекистане доля девочек, не владеющих компьютерной грамотностью, достигает 43,5%. Эта проблема существенно снижает возможность женщин получить образование и реализовать свой потенциал на рынке труда, подчеркнули в ЮНИСЕФ.
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Во всем мире 11 октября отмечается Международный день девочек. В 2021 году эта знаменательная дата проходит под лозунгом "Цифровое поколение. Наше поколение".
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