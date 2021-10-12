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https://uz.sputniknews.ru/20211012/20866340.html
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
Ровно неделю назад с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа , космос, фильм, актеры

Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото

12:10 12.10.2021
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Ровно неделю назад с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов" — это будет первая в мире кинолента, снятая в космосе при участии профессиональных актеров.

&quot;Киноэкипаж&quot; отправился на МКС ради фильма &quot;Вызов&quot; — это будет первая в мире кинолента, снятая в космосе при участии профессиональных актеров. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов" — это будет первая в мире кинолента, снятая в космосе при участии профессиональных актеров.

© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

В общей сумме, Шипенко и Пересильд проведут на МКС 12 дней.

В общей сумме, Шипенко и Пересильд проведут на МКС 12 дней. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

В общей сумме, Шипенко и Пересильд проведут на МКС 12 дней.

© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

Уже 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Уже 17 октября они вернутся на Землю на корабле &quot;Союз МС-18&quot; вместе с космонавтом Олегом Новицким. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

Уже 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

По словам гендиректора "Роскосмоса", Пересильд и Шипенко работают постоянно даже в ущерб полноценному сну.

По словам гендиректора &quot;Роскосмоса&quot;, Пересильд и Шипенко работают постоянно даже в ущерб полноценному сну. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

По словам гендиректора "Роскосмоса", Пересильд и Шипенко работают постоянно даже в ущерб полноценному сну.

© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции.

Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"

Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции.

© AP Photo / Roscosmos Space Agency

Пользователи Сети всячески поддерживают россиян. Так, например, Рогозин отметил, что "очень немногие готовы к такому".

Пользователи Сети всячески поддерживают россиян. Так, например, Рогозин отметил, что &quot;очень немногие готовы к такому&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/6
© AP Photo / Roscosmos Space Agency

Пользователи Сети всячески поддерживают россиян. Так, например, Рогозин отметил, что "очень немногие готовы к такому".

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