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Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
Ровно неделю назад с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, мультимедиа , космос, фильм, актеры
Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
Ровно неделю назад с космодрома Байконур успешно стартовала ракета "Союз-2.1а" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов" — это будет первая в мире кинолента, снятая в космосе при участии профессиональных актеров.
"Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов" — это будет первая в мире кинолента, снятая в космосе при участии профессиональных актеров.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
В общей сумме, Шипенко и Пересильд проведут на МКС 12 дней.
В общей сумме, Шипенко и Пересильд проведут на МКС 12 дней.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
Уже 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Уже 17 октября они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
По словам гендиректора "Роскосмоса", Пересильд и Шипенко работают постоянно даже в ущерб полноценному сну.
По словам гендиректора "Роскосмоса", Пересильд и Шипенко работают постоянно даже в ущерб полноценному сну.
© Sputnik / Press service of Roscosmos/RSC "Energia"
Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции.
Космонавт Петр Дубров, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции.
© AP Photo / Roscosmos Space Agency
Пользователи Сети всячески поддерживают россиян. Так, например, Рогозин отметил, что "очень немногие готовы к такому".
Пользователи Сети всячески поддерживают россиян. Так, например, Рогозин отметил, что "очень немногие готовы к такому".