https://uz.sputniknews.ru/20211012/minobrazovaniya-rossii-vypustilo-pamyatku-na-sluchay-strelby-20881266.html
Минобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
Минобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
Инструкция по поведению в случае вооруженного нападения на образовательную организацию разработана совместно с экспертами в области безопасности. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T20:48+0500
2021-10-12T20:48+0500
2021-10-12T21:39+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Министерство образования и науки России разработало памятку о том, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение. Правила разработаны совместно с экспертным сообществом в области безопасности, говорится в Telegram-канале министерства.Инструкция составлена в виде презентации с краткими рекомендациями. Согласно ей, учащимся и сотрудникам учебного заведения при звуках стрельбы или виде вооруженных людей нужно спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться.Заперевшись, необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить 112, сообщить о происшествии. После этого можно сообщить близким по телефону или смс, но говорить надо тихо.При виде сотрудников правоохранительных органов нужно держать руки на виду и не делать резких движений, выполнять указания оперативников.Напомним, 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу и убил шесть человек. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был ранен.
https://uz.sputniknews.ru/20211008/ucheniya-odkb-k-chemu-gotovyatsya-voennye-20833978.html
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теракт, безопасность
Минобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
20:48 12.10.2021 (обновлено: 21:39 12.10.2021)
Инструкция по поведению в случае вооруженного нападения на образовательную организацию разработана совместно с экспертами в области безопасности.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Министерство образования и науки России разработало памятку о том, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение. Правила разработаны совместно с экспертным сообществом в области безопасности, говорится в Telegram-канале
министерства.
"Минобрнауки России совместно с научным и экспертным сообществом в области безопасности разработало инструкцию, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение", - говорится в сообщении.
Инструкция составлена в виде презентации с краткими рекомендациями. Согласно ей, учащимся и сотрудникам учебного заведения при звуках стрельбы или виде вооруженных людей нужно спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться.
"В первую очередь спрячьтесь! Скройтесь с ближайшем помещении (лучше всего запирающемся). Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и забаррикадируйтесь - для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные средства", - говорится в памятке.
Заперевшись, необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить 112, сообщить о происшествии. После этого можно сообщить близким по телефону или смс, но говорить надо тихо.
При виде сотрудников правоохранительных органов нужно держать руки на виду и не делать резких движений, выполнять указания оперативников.
Напомним, 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу и убил шесть человек. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был ранен.