https://uz.sputniknews.ru/20211012/minobrazovaniya-rossii-vypustilo-pamyatku-na-sluchay-strelby-20881266.html

Минобразования России выпустило памятку на случай стрельбы

Минобразования России выпустило памятку на случай стрельбы

Инструкция по поведению в случае вооруженного нападения на образовательную организацию разработана совместно с экспертами в области безопасности. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

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россия

теракт

безопасность

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Министерство образования и науки России разработало памятку о том, как вести себя в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение. Правила разработаны совместно с экспертным сообществом в области безопасности, говорится в Telegram-канале министерства.Инструкция составлена в виде презентации с краткими рекомендациями. Согласно ей, учащимся и сотрудникам учебного заведения при звуках стрельбы или виде вооруженных людей нужно спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться.Заперевшись, необходимо отойти от окон и дверей, лечь на пол и позвонить 112, сообщить о происшествии. После этого можно сообщить близким по телефону или смс, но говорить надо тихо.При виде сотрудников правоохранительных органов нужно держать руки на виду и не делать резких движений, выполнять указания оперативников.Напомним, 20 сентября студент Пермского государственного национального исследовательского университета открыл стрельбу и убил шесть человек. Стрелок оказал сопротивление при задержании и был ранен.

https://uz.sputniknews.ru/20211008/ucheniya-odkb-k-chemu-gotovyatsya-voennye-20833978.html

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теракт, безопасность