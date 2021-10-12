https://uz.sputniknews.ru/20211012/ogranichivayuschie-svobodu-terminy-isklyuchat-iz-zakonodatelstva--kakie-imenno-20875636.html
Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
Несмотря на замену некоторых терминов, система прописки в Узбекистане все еще сохранится. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T16:43+0500
2021-10-12T16:43+0500
2021-10-12T16:43+0500
общество
узбекистан
депутаты
проект закона
прописка
временная прописка
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Депутаты пересмотрели законодательную базу, регулирующую институт прописки и предложили избавиться от терминов, ограничивающих свободу, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента. По мнению избранников народа, таковым является термин "прописка", который уже давно устарел и не отвечает международным стандартам.В проекте обновленного документа больше не используется словосочетание "постоянная прописка", его заменило понятие "регистрация по месту постоянного жительства", предлагается заменить и "учет по месту пребывания" на "регистрация по месту временного пребывания".При этом подчеркивается, что несмотря на замену некоторых терминов, система прописки в Узбекистане все еще сохранится.Напомним, требование прописки при покупке недвижимости в Ташкенте и области отменено с 1 апреля 2020 года. После этого изменения иногородние узбекистанцы могут свободно приобретать жилье в столице.
https://uz.sputniknews.ru/20200514/Kto-smozhet-poluchit-propisku-v-Tashkente-i-stolichnoy-oblasti---Zakon-14128708.html
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узбекистан, депутаты, проект закона, прописка, временная прописка
Ограничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
Несмотря на замену некоторых терминов, система прописки в Узбекистане все еще сохранится.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
Депутаты пересмотрели законодательную базу, регулирующую институт прописки и предложили избавиться от терминов, ограничивающих свободу, сообщили
в пресс-службе нижней палаты парламента. По мнению избранников народа, таковым является термин "прописка", который уже давно устарел и не отвечает международным стандартам.
В проекте обновленного документа больше не используется словосочетание "постоянная прописка", его заменило понятие "регистрация по месту постоянного жительства", предлагается заменить и "учет по месту пребывания" на "регистрация по месту временного пребывания".
При этом подчеркивается, что несмотря на замену некоторых терминов, система прописки в Узбекистане все еще сохранится.
Напомним, требование прописки при покупке недвижимости в Ташкенте и области отменено
с 1 апреля 2020 года. После этого изменения иногородние узбекистанцы могут свободно приобретать жилье в столице.