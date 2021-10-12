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Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
Власти Саудовской Аравии разрешили посещение двух святынь верующим, полностью прошедшим вакцинацию утвержденными препаратами. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T11:33+0500
2021-10-12T11:33+0500
2021-10-12T12:06+0500
в мире
саудовская аравия
вакцинация
малый хадж
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только для привитых иностранцев, сообщает Gulf Business.Ограничение вступает в силу с 10 октября. Относится оно и к тем, кто уже получил разрешение на хадж: они должны получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 48 часов до предполагаемой даты въезда в страну, иначе разрешение будет аннулировано.В стране разработано специальное мобильное приложение Tawakkalna, для контроля иммунного статуса граждан и иностранцев. Программа присвоит статус иммунизированного только тем, кто получил либо две дозы вакцин Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson& Johnson.Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.Ранее Минздрав королевства заявлял, что въехать в страну смогут и те, кто привит вакцинами Sinopharm или Sinovac, если получат укол-бустер одной из одобренных вакцин.По данным Gulf Business, количество заболевших в королевстве на данный момент более 500 тысяч, умерших от Covid-19 свыше 8,7 тысячи.
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саудовская аравия, вакцинация, малый хадж
Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:33 12.10.2021 (обновлено: 12:06 12.10.2021)
Власти Саудовской Аравии разрешили посещение двух святынь верующим, полностью прошедшим вакцинацию утвержденными препаратами.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только для привитых иностранцев, сообщает Gulf Business
.
"Те, кто получил две дозы утвержденной вакцины от коронавируса, смогут совершить умру и посетить две святые мечети с 10 октября", - цитирует издание Министерство хаджа и умры.
Ограничение вступает в силу с 10 октября. Относится оно и к тем, кто уже получил разрешение на хадж: они должны получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 48 часов до предполагаемой даты въезда в страну, иначе разрешение будет аннулировано.
В стране разработано специальное мобильное приложение Tawakkalna, для контроля иммунного статуса граждан и иностранцев. Программа присвоит статус иммунизированного только тем, кто получил либо две дозы вакцин Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson& Johnson.
Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.
Ранее Минздрав королевства заявлял, что въехать в страну смогут и те, кто привит вакцинами Sinopharm или Sinovac, если получат укол-бустер одной из одобренных вакцин.
По данным Gulf Business, количество заболевших в королевстве на данный момент более 500 тысяч, умерших от Covid-19 свыше 8,7 тысячи.