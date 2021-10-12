Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211012/polnostyu-privitye-smogut-pobyvat-v-malom-xadje-20868762.html
Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
Власти Саудовской Аравии разрешили посещение двух святынь верующим, полностью прошедшим вакцинацию утвержденными препаратами. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T11:33+0500
2021-10-12T12:06+0500
в мире
саудовская аравия
вакцинация
малый хадж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/1e/14658830_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_88ac065874cbe1670626985deb8cab26.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только для привитых иностранцев, сообщает Gulf Business.Ограничение вступает в силу с 10 октября. Относится оно и к тем, кто уже получил разрешение на хадж: они должны получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 48 часов до предполагаемой даты въезда в страну, иначе разрешение будет аннулировано.В стране разработано специальное мобильное приложение Tawakkalna, для контроля иммунного статуса граждан и иностранцев. Программа присвоит статус иммунизированного только тем, кто получил либо две дозы вакцин Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson&amp; Johnson.Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.Ранее Минздрав королевства заявлял, что въехать в страну смогут и те, кто привит вакцинами Sinopharm или Sinovac, если получат укол-бустер одной из одобренных вакцин.По данным Gulf Business, количество заболевших в королевстве на данный момент более 500 тысяч, умерших от Covid-19 свыше 8,7 тысячи.
саудовская аравия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/07/1e/14658830_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_73795e2daa2611e0748f5e138005c2d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саудовская аравия, вакцинация, малый хадж

Полностью привитые смогут побывать в малом хадже

11:33 12.10.2021 (обновлено: 12:06 12.10.2021)
311
© AP Photo / Amr NabilПаломники в аэропорту Джедды, Саудовская Аравия
Паломники в аэропорту Джедды, Саудовская Аравия - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Amr Nabil
Власти Саудовской Аравии разрешили посещение двух святынь верующим, полностью прошедшим вакцинацию утвержденными препаратами.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только для привитых иностранцев, сообщает Gulf Business.

"Те, кто получил две дозы утвержденной вакцины от коронавируса, смогут совершить умру и посетить две святые мечети с 10 октября", - цитирует издание Министерство хаджа и умры.

Ограничение вступает в силу с 10 октября. Относится оно и к тем, кто уже получил разрешение на хадж: они должны получить вторую дозу вакцины не позднее чем за 48 часов до предполагаемой даты въезда в страну, иначе разрешение будет аннулировано.
В стране разработано специальное мобильное приложение Tawakkalna, для контроля иммунного статуса граждан и иностранцев. Программа присвоит статус иммунизированного только тем, кто получил либо две дозы вакцин Pfizer-BionTech, Oxford-AstraZeneca или Moderna, либо одну дозу препарата Johnson& Johnson.
Исключением из нового правила станут те, кому, согласно приложению, нельзя вакцинироваться.
Ранее Минздрав королевства заявлял, что въехать в страну смогут и те, кто привит вакцинами Sinopharm или Sinovac, если получат укол-бустер одной из одобренных вакцин.
По данным Gulf Business, количество заболевших в королевстве на данный момент более 500 тысяч, умерших от Covid-19 свыше 8,7 тысячи.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:13Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
13:12В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
12:14Узбекистанские наездники завоевали "золото" и "серебро" на Кубке Евразии в Москве
12:10Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
11:33Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:23Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
11:19Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю
11:03Изменен порядок аттестации медработников
11:03Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
10:37Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
10:29В двух районах Ташкента временно отключат газ
09:57Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
09:47Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:10Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
08:47Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
08:26Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"