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Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T19:55+0500
2021-10-12T19:55+0500
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мид рф
отношения
виктория нуланд
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Участие в переговорах принял также замглавы оборонного ведомства России Александр Фомин.В ходе дискуссии с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение конфронтации со стороны Вашингтона может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.Было также подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, однако Москва не стремится к дальнейшей эскалации и потому предлагает снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений между странами. Виктория Нуланд пробудет в Москве до завтра. Дипломат планирует переговорить с замглавой администрации Кремля Дмитрием Козаком, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Основной же темой переговоров должны в ходе нынешнего визита были стать стабильные и предсказуемые отношения РФ и США. Об этом Нуланд заявила РИА Новости сразу по прибытии в Россию.
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сша, мид рф, отношения, виктория нуланд

Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее

19:55 12.10.2021
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© Fotolia / AlexkichНадпись "санкции", сложенная из кубиков между флагами США и России
Надпись санкции, сложенная из кубиков между флагами США и России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Fotolia / Alexkich
Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Участие в переговорах принял также замглавы оборонного ведомства России Александр Фомин.
В ходе дискуссии с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение конфронтации со стороны Вашингтона может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Сейчас страны нуждаются в реалистичном подходе, который бы предполагал выстраивание отношений на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга.
Было также подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, однако Москва не стремится к дальнейшей эскалации и потому предлагает снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.
Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений между странами.
В чем суть дипломатического непонимания?

Группа сенаторов США 5 октября написала письмо президенту Джо Байдену, в котором призвала поставить России ультиматум: Москва должна расширить штат американского посольства, либо из Вашингтона вышлют 300 российских дипломатов.

Виктория Нуланд пробудет в Москве до завтра. Дипломат планирует переговорить с замглавой администрации Кремля Дмитрием Козаком, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Основной же темой переговоров должны в ходе нынешнего визита были стать стабильные и предсказуемые отношения РФ и США. Об этом Нуланд заявила РИА Новости сразу по прибытии в Россию.
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