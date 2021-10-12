https://uz.sputniknews.ru/20211012/rossiya-predlojila-ssha-snyat-vse-vzaimnye-ogranicheniya-vvodivshiesya-ranee-20880222.html

Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее

Россия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее

Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений... 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T19:55+0500

2021-10-12T19:55+0500

2021-10-12T19:55+0500

россия

сша

мид рф

отношения

виктория нуланд

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел встречу с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Участие в переговорах принял также замглавы оборонного ведомства России Александр Фомин.В ходе дискуссии с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение конфронтации со стороны Вашингтона может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства РФ.Было также подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, однако Москва не стремится к дальнейшей эскалации и потому предлагает снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет.Американский дипломат прибыла в Москву по инициативе Вашингтона для того, чтобы вместе с российской стороной разобрать очередной виток обострения отношений между странами. Виктория Нуланд пробудет в Москве до завтра. Дипломат планирует переговорить с замглавой администрации Кремля Дмитрием Козаком, а также с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Основной же темой переговоров должны в ходе нынешнего визита были стать стабильные и предсказуемые отношения РФ и США. Об этом Нуланд заявила РИА Новости сразу по прибытии в Россию.

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сша, мид рф, отношения, виктория нуланд