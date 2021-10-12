https://uz.sputniknews.ru/20211012/tashkent-mojet-stat-regionalnoy-stolitsey-mody--chto-dlya-etogo-sdelali-20874193.html

Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали

Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали

Будет создана местная модная сцена, которая будет позиционировать Ташкент как региональную столицу моды. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T15:25+0500

2021-10-12T15:25+0500

2021-10-12T15:25+0500

экономика

текстильная продукция

бизнес-инкубатор

узтекстильпром

мода

дизайнеры

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкенте презентовали проект "Fashion Tashkent Incubator” ("Ташкентский инкубатор моды". О сути инициативы рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром", которая вместе с Германским сообществом по международному сотрудничеству (GIZ) взяла на себя реализацию задуманного.Проект призван развивать и поддерживать местных дизайнеров и предпринимателей в сфере моды.Реализация программы позволит удовлетворить национальные амбиции Узбекистана в плане достижения репутации модной индустрии, а также в поддержке идей молодых дизайнеров.Что такое модный инкубатор?Инкубаторы моды - это предприятия, которые помогают начинающим модным компаниям развиваться. При их посредничестве дизайнеры могут обмениваться навыками и опытом для дальнейшего развития своего бренда. Инкубаторы предлагают недорогие дизайнерские рабочие места, наставничество и образовательные программы.В чем уникальность ташкентского инкубатора?Ташкентский инкубатор моды будет реализован по трехэтапной дорожной карте:В первую очередь будет открыто производственное помещение и разработана программа предварительной инкубации для первых слушателей.Затем запустят полноценный модный инкубатор с оказанием услугами и поддержки.Далее ожидается создание местной модной сцены, позиционирующей Ташкент как региональную столицу моды за счет появления специализированного многофункционального центра моды.Инициаторы проектаИдею создать Инкубатор поддержали Ассоциация текстильной и швейной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" и немецкая федеральная компания GIZ. Стороны намерены объединить ведущих производителей текстиля и одежды и трикотажных изделий в Узбекистане, способствуя тем самым экономическому росту регионов и страны в целом, а также решению социальных вопросов, обеспечению занятости и созданию новых рабочих мест.

https://uz.sputniknews.ru/20201123/V-Bukhare-proshel-festival-mody-foto-15464393.html

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текстильная продукция, бизнес-инкубатор, узтекстильпром, мода, дизайнеры