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Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали
Будет создана местная модная сцена, которая будет позиционировать Ташкент как региональную столицу моды. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T15:25+0500
2021-10-12T15:25+0500
экономика
текстильная продукция
бизнес-инкубатор
узтекстильпром
мода
дизайнеры
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкенте презентовали проект "Fashion Tashkent Incubator” ("Ташкентский инкубатор моды". О сути инициативы рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром", которая вместе с Германским сообществом по международному сотрудничеству (GIZ) взяла на себя реализацию задуманного.Проект призван развивать и поддерживать местных дизайнеров и предпринимателей в сфере моды.Реализация программы позволит удовлетворить национальные амбиции Узбекистана в плане достижения репутации модной индустрии, а также в поддержке идей молодых дизайнеров.Что такое модный инкубатор?Инкубаторы моды - это предприятия, которые помогают начинающим модным компаниям развиваться. При их посредничестве дизайнеры могут обмениваться навыками и опытом для дальнейшего развития своего бренда. Инкубаторы предлагают недорогие дизайнерские рабочие места, наставничество и образовательные программы.В чем уникальность ташкентского инкубатора?Ташкентский инкубатор моды будет реализован по трехэтапной дорожной карте:В первую очередь будет открыто производственное помещение и разработана программа предварительной инкубации для первых слушателей.Затем запустят полноценный модный инкубатор с оказанием услугами и поддержки.Далее ожидается создание местной модной сцены, позиционирующей Ташкент как региональную столицу моды за счет появления специализированного многофункционального центра моды.Инициаторы проектаИдею создать Инкубатор поддержали Ассоциация текстильной и швейной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" и немецкая федеральная компания GIZ. Стороны намерены объединить ведущих производителей текстиля и одежды и трикотажных изделий в Узбекистане, способствуя тем самым экономическому росту регионов и страны в целом, а также решению социальных вопросов, обеспечению занятости и созданию новых рабочих мест.
https://uz.sputniknews.ru/20201123/V-Bukhare-proshel-festival-mody-foto-15464393.html
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текстильная продукция, бизнес-инкубатор, узтекстильпром, мода, дизайнеры

Ташкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали

15:25 12.10.2021
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции MURSAK дизайнера Нилуфар Абдувалиевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Будет создана местная модная сцена, которая будет позиционировать Ташкент как региональную столицу моды.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. В Ташкенте презентовали проект "Fashion Tashkent Incubator” ("Ташкентский инкубатор моды". О сути инициативы рассказали в пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром", которая вместе с Германским сообществом по международному сотрудничеству (GIZ) взяла на себя реализацию задуманного.
Проект призван развивать и поддерживать местных дизайнеров и предпринимателей в сфере моды.
Реализация программы позволит удовлетворить национальные амбиции Узбекистана в плане достижения репутации модной индустрии, а также в поддержке идей молодых дизайнеров.

Что такое модный инкубатор?

Инкубаторы моды - это предприятия, которые помогают начинающим модным компаниям развиваться. При их посредничестве дизайнеры могут обмениваться навыками и опытом для дальнейшего развития своего бренда. Инкубаторы предлагают недорогие дизайнерские рабочие места, наставничество и образовательные программы.

В чем уникальность ташкентского инкубатора?

Ташкентский инкубатор моды будет реализован по трехэтапной дорожной карте:
В первую очередь будет открыто производственное помещение и разработана программа предварительной инкубации для первых слушателей.
Затем запустят полноценный модный инкубатор с оказанием услугами и поддержки.
Далее ожидается создание местной модной сцены, позиционирующей Ташкент как региональную столицу моды за счет появления специализированного многофункционального центра моды.
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Инициаторы проекта

Идею создать Инкубатор поддержали Ассоциация текстильной и швейной промышленности Узбекистана "Узтекстильпром" и немецкая федеральная компания GIZ.
Стороны намерены объединить ведущих производителей текстиля и одежды и трикотажных изделий в Узбекистане, способствуя тем самым экономическому росту регионов и страны в целом, а также решению социальных вопросов, обеспечению занятости и созданию новых рабочих мест.
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