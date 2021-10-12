Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211012/uzbekistan-podtalkivaet-ssha-k-otmene-antisovetskoy-popravki-djeksona-venika-20865259.html
Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
Ранее в Штатах признали, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T09:57+0500
2021-10-12T12:20+0500
политика
сша
узбекистан
ссср
поправки
вто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20865398_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_432e114a3f8af393a26c5f44058f836b.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сенат Узбекистана рассчитывает, что конгрессмены США посодействуют отмене поправки "Джексона-Вэника" для республики.Накануне председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и глава комитета по международным делам палаты представителей США Грегори Микс в Ташкенте обсудили вопросы расширения двустороннего практического взаимодействия.Ранее посол США в РУз Дэниел Розенблюм заявлял, что Вашингтон увязывает отмену поправки "Джексона-Вэника" для Ташкента с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом дипломат признал, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.К слову, именно поправка "Джексона-Вэника" долгое время омрачала отношения советско-американские отношения и была одним из символов "холодной войны".
сша
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0c/20865398_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_088f965515acde21df713dc37d31ebbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, узбекистан, ссср, поправки, вто

Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"

09:57 12.10.2021 (обновлено: 12:20 12.10.2021)
683
© AP Photo / Julio CortezКапитолий США
Капитолий США - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Ранее в Штатах признали, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сенат Узбекистана рассчитывает, что конгрессмены США посодействуют отмене поправки "Джексона-Вэника" для республики.
Накануне председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и глава комитета по международным делам палаты представителей США Грегори Микс в Ташкенте обсудили вопросы расширения двустороннего практического взаимодействия.
"Члены конгресса выразили готовность оказать содействие в отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана", — сообщили в Сенате.
Ранее посол США в РУз Дэниел Розенблюм заявлял, что Вашингтон увязывает отмену поправки "Джексона-Вэника" для Ташкента с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).
При этом дипломат признал, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.
К слову, именно поправка "Джексона-Вэника" долгое время омрачала отношения советско-американские отношения и была одним из символов "холодной войны".
История вопроса

Поправка "Джексона-Вэника" была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР и некоторыми другими государствами.

Главным рычагом служили экономические санкции, дискриминационные тарифы и сборы.

Предлог — якобы отсутствие в этих странах свободы эмиграции, а также нарушение других прав человека.

В 2000-м было отменено действие поправки в отношении Китая, в 2006-м — Украины, в 2012-м — России и Молдовы.

Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси и Азербайджана.

300001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:54Эксперты объяснили, кому и зачем сняли запрет на въезд в РФ
13:39Умер бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин
13:26Узбекистан построил "военное доверие" со всей Центральной Азией — эксперт
13:20Рейтинг кибербезопасности: Узбекистан вошел в топ-70 стран
13:13Стало точно известно когда стартуют продажи Chevrolet Onix
13:12В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
12:14Узбекистанские наездники завоевали "золото" и "серебро" на Кубке Евразии в Москве
12:10Съемочная группа фильма "Вызов" на МКС — фото
11:33Полностью привитые смогут побывать в малом хадже
11:23Индия посодействует Узбекистану в построении мирного Афганистана
11:19Из Ташкентской области в столицу перевели 41 махаллю
11:03Изменен порядок аттестации медработников
11:03Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
10:37Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
10:29В двух районах Ташкента временно отключат газ
09:57Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"
09:47Власти РФ сняли запрет на въезд для 150 тысяч мигрантов из Узбекистана
09:10Пакистан и Узбекистан объединятся в рамках ШОС ради спасения Афганистана
08:47Тысячи узбекистанцев окажутся на стройках в РФ к 2022 году
08:26Почему переводы мигрантов в России сложно кредитовать — три "загвоздки"