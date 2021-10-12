Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сенат Узбекистана рассчитывает, что конгрессмены США посодействуют отмене поправки "Джексона-Вэника" для республики.Накануне председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и глава комитета по международным делам палаты представителей США Грегори Микс в Ташкенте обсудили вопросы расширения двустороннего практического взаимодействия.Ранее посол США в РУз Дэниел Розенблюм заявлял, что Вашингтон увязывает отмену поправки "Джексона-Вэника" для Ташкента с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). При этом дипломат признал, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.К слову, именно поправка "Джексона-Вэника" долгое время омрачала отношения советско-американские отношения и была одним из символов "холодной войны".
Ранее в Штатах признали, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Сенат Узбекистана рассчитывает, что конгрессмены США посодействуют отмене поправки "Джексона-Вэника" для республики.
Накануне председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и глава комитета по международным делам палаты представителей США Грегори Микс в Ташкенте обсудили вопросы расширения двустороннего практического взаимодействия.
"Члены конгресса выразили готовность оказать содействие в отмене действия поправки Джексона-Вэника в отношении Узбекистана", — сообщили в Сенате.
Ранее посол США в РУз Дэниел Розенблюм заявлял, что Вашингтон увязывает отмену поправки "Джексона-Вэника" для Ташкента с вступлением республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).
При этом дипломат признал, что эта поправка является "пережитком прошлого", и сегодня свобода эмиграции существует в Узбекистане.
К слову, именно поправка "Джексона-Вэника" долгое время омрачала отношения советско-американские отношения и была одним из символов "холодной войны".
История вопроса
Поправка "Джексона-Вэника" была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР и некоторыми другими государствами.
Главным рычагом служили экономические санкции, дискриминационные тарифы и сборы.
Предлог — якобы отсутствие в этих странах свободы эмиграции, а также нарушение других прав человека.
В 2000-м было отменено действие поправки в отношении Китая, в 2006-м — Украины, в 2012-м — России и Молдовы.
Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси и Азербайджана.