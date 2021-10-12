Узбекистан подталкивает США к отмене антисоветской поправки "Джексона-Вэника"

Поправка "Джексона-Вэника" была принята конгрессом в 1974 году и вводила ограничения на торговлю с СССР и некоторыми другими государствами.

Главным рычагом служили экономические санкции, дискриминационные тарифы и сборы.

Предлог — якобы отсутствие в этих странах свободы эмиграции, а также нарушение других прав человека.

В 2000-м было отменено действие поправки в отношении Китая, в 2006-м — Украины, в 2012-м — России и Молдовы.

Сейчас поправка формально продолжает действовать в отношении Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси и Азербайджана.