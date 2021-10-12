https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-uzbekistane-aktivizirovalis-moshenniki-sobirayuschie-platu-za-proverku-schetchikov-20877779.html
В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
В "Узсувтаъминот" предупредили узбекистанцев о противоправных действиях злоумышленников. В компании попросили граждан соблюдать бдительность. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T18:09+0500
2021-10-12T18:09+0500
2021-10-12T18:13+0500
общество
мошенничество
проверка
счетчики
вода
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Узбекистане участились случаи мошенничества, связанные с взиманием платы якобы за проверку счетчиков, сообщает пресс-служба "Узсувтаъминот""Поступает информация о том, что некие лица, представляясь сотрудниками системы водоснабжения, звонят потребителям или ходят по квартирам и предлагают за определенную сумму провести проверку приборов учета питьевой воды", - заявили в компании.В учреждении подчеркнули, что эти лица не имеют никакого отношения к "Узсувтаъминот". В случае, если сотрудник системы водоснабжения пришел проверить счетчики, необходимо попросить его предъявить специальное удостоверение с места работы, напомнили в организации. В "Узсувтаъминот" попросили граждан, располагающих какой-либо информацией о подобных случаях мошенничества, незамедлительно сообщить об этом по короткому телефонному номеру единого call-центра "1255" или позвонить в отдел комплаенс-контроля +998(55)5031055.
https://uz.sputniknews.ru/20180117/Pokupka-ustanpvka-i-proverka-chetchikov-7280251.html
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мошенничество, проверка, счетчики, вода
В Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
18:09 12.10.2021 (обновлено: 18:13 12.10.2021)
В "Узсувтаъминот" предупредили узбекистанцев о противоправных действиях злоумышленников. В компании попросили граждан соблюдать бдительность.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik.
В Узбекистане участились случаи мошенничества, связанные с взиманием платы якобы за проверку счетчиков, сообщает
пресс-служба "Узсувтаъминот"
"Поступает информация о том, что некие лица, представляясь сотрудниками системы водоснабжения, звонят потребителям или ходят по квартирам и предлагают за определенную сумму провести проверку приборов учета питьевой воды", - заявили в компании.
В учреждении подчеркнули, что эти лица не имеют никакого отношения к "Узсувтаъминот". В случае, если сотрудник системы водоснабжения пришел проверить счетчики, необходимо попросить его предъявить специальное удостоверение с места работы, напомнили в организации.
В "Узсувтаъминот" попросили граждан, располагающих какой-либо информацией о подобных случаях мошенничества, незамедлительно сообщить об этом по короткому телефонному номеру единого call-центра "1255" или позвонить в отдел комплаенс-контроля +998(55)5031055.