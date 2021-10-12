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В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов
Тестовые испытания по пяти направлениям пройдут в Ташкенте 19-22 октября с соблюдением эпидемиологических мер 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T13:12+0500
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общество
узбекистан
тестирование
высшее образование
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Объявлена дата тестовых испытаний для подтверждения дипломов, полученных в других государствах. Тестирование будет проводиться по пяти направлениям, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования в своем Telegram-канале.Экзамен пройдет в здании Инспекции 19-22 октября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Экзаменуемые без масок, а также опоздавшие к тестированию допущены не будут.Тестирование позволит специалистам, прошедшим обучение за рубежом, работать по специальности в Узбекистане.
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узбекистан, тестирование, высшее образование

В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов

13:12 12.10.2021
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Тестовые испытания по пяти направлениям пройдут в Ташкенте 19-22 октября с соблюдением эпидемиологических мер
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Объявлена дата тестовых испытаний для подтверждения дипломов, полученных в других государствах. Тестирование будет проводиться по пяти направлениям, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования в своем Telegram-канале.
Направления, по которым проводится тестирование

- Юриспруденция;

- Здравоохранение и социальное обеспечение;

- Экономика;

- Сельское хозяйство, машиностроение, переработка и строительство;

- Педагогические науки.

Экзамен пройдет в здании Инспекции 19-22 октября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Экзаменуемые без масок, а также опоздавшие к тестированию допущены не будут.
Тестирование позволит специалистам, прошедшим обучение за рубежом, работать по специальности в Узбекистане.
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