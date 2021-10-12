В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов

ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Объявлена дата тестовых испытаний для подтверждения дипломов, полученных в других государствах. Тестирование будет проводиться по пяти направлениям, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования в своем Telegram-канале.Экзамен пройдет в здании Инспекции 19-22 октября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Экзаменуемые без масок, а также опоздавшие к тестированию допущены не будут.Тестирование позволит специалистам, прошедшим обучение за рубежом, работать по специальности в Узбекистане.
Тестовые испытания по пяти направлениям пройдут в Ташкенте 19-22 октября с соблюдением эпидемиологических мер
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Объявлена дата тестовых испытаний для подтверждения дипломов, полученных в других государствах. Тестирование будет проводиться по пяти направлениям, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования в своем Telegram-канале.
Направления, по которым проводится тестирование
- Юриспруденция;
- Здравоохранение и социальное обеспечение;
- Экономика;
- Сельское хозяйство, машиностроение, переработка и строительство;
- Педагогические науки.
Экзамен пройдет в здании Инспекции 19-22 октября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Экзаменуемые без масок, а также опоздавшие к тестированию допущены не будут.
Тестирование позволит специалистам, прошедшим обучение за рубежом, работать по специальности в Узбекистане.