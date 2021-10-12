https://uz.sputniknews.ru/20211012/v-uzbekistane-proydet-testirovanie-dlya-priznaniya-zarubejnyx-diplomov-20870844.html

В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов

В Узбекистане пройдет тестирование для признания зарубежных дипломов

Тестовые испытания по пяти направлениям пройдут в Ташкенте 19-22 октября с соблюдением эпидемиологических мер 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

тестирование

высшее образование

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Объявлена дата тестовых испытаний для подтверждения дипломов, полученных в других государствах. Тестирование будет проводиться по пяти направлениям, сообщает Государственная инспекция по надзору за качеством образования в своем Telegram-канале.Экзамен пройдет в здании Инспекции 19-22 октября при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Экзаменуемые без масок, а также опоздавшие к тестированию допущены не будут.Тестирование позволит специалистам, прошедшим обучение за рубежом, работать по специальности в Узбекистане.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, тестирование, высшее образование