https://uz.sputniknews.ru/20211012/vtorjenie-xischnikov-i-vosstanie-kiborgov-v-rf-otkrylsya-neobychnyy-muzey-na-svalke-20873211.html

Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"

Вторжение "Хищников" и восстание киборгов: в РФ открылся необычный "музей на свалке"

На выставке можно увидеть роботов, гуманоидов, рыцарей и прочих персонажей известных кинофильмов, сделанных из металлических и пластиковых деталей. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-12T14:41+0500

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мультимедиа

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В Иркутской области открылся "музей на свалке". Его экспонаты полностью созданы из мусора. Масштабная экспозиция расположилась на территории городского полигона ТБО. На выставке можно увидеть роботов, гуманоидов, рыцарей и прочих персонажей известных кинофильмов, сделанных из металлических и пластиковых деталей. Также под открытым небом воссоздана панорама боев Великой Отечественной войны. Кроме того, внутри выставочных помещений представлены музыкальные инструменты, радиоприемники, телевизоры, фотоаппараты, а также утварь и предметы быта прошлой эпохи.Смотрите в нашем видео самые необычные экспонаты уникальной выставки.

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выставка, иркутск, музей, мусор, мультимедиа, видео