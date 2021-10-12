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Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды
Ведущие мировые хедж-фонды в последнее время активно вкладывают деньги в нефть и нефтепродукты. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T10:37+0500
2021-10-12T11:27+0500
россия
нефть
нефтепродукты
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Еженедельные вложения в октябре превышают 40 миллионов баррелей — в частности, такие данные выдал аналитик Reuters Джон Кемп на основе статистики европейских и американских бирж.Это означает, что финансовые спекулянты склоняются к тому, что в ближайшие месяцы нефть и нефтепродукты будут расти в цене. Даже несмотря на то, что цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent и так впервые с осени 2018 года сегодня достигает 83-85 долларов за баррель.Не сказать, что хедж-фонды всегда оказываются правы: бывают у них и промахи. Однако специфика их деятельности, связанная с минимизацией рисков, предполагает высокую вероятность воплощения их прогнозов. Для начала о том, что такое хедж-фонды.Хедж-фонд — это частный инвестиционный фонд, который объединяет средства инвесторов и использует их для инвестирования на финансовых рынках. При этом такой фонд старается одновременно достичь двух целей: максимизации доходности инвестиций и минимизации возможных рисков. То есть получать прибыль независимо от состояния рынка — падающего или растущего. Способность хедж-фонда зарабатывать деньги обеспечивается с помощью стратегий хеджирования — то есть контроля и нейтрализации рисков.Летом хедж-фонды распродавали нефть, опасаясь новой волны пандемии и скорого возврата на рынок иранской нефти в рамках восстановления международной ядерной сделки по Ирану. В течение июня — июля хедж-фонды сбросили контракты на 260 миллионов баррелей. Однако новая волна пандемии разворачивается пока не столь стремительно, а США и Иран ничуть не приблизились к снятию своих противоречий. Зато появился новый и очень серьезный фактор: Европу и Юго-Восточную Азию начал накрывать энергетический кризис.Собственно, все это и послужило сигналом к тому, чтобы примерно в середине августа хедж-фонды уверовали в дальнейшее подорожание нефти. Что же касается самих цен, то побарахтавшись в диапазоне 64-75 долларов за баррель в течение марта — августа, с сентября они и правда пошли вверх.За полтора месяца на балансах хедж-фондов осели контракты примерно на 170 миллионов баррелей — причем с каждой новой неделей объемы покупок увеличивались. А их чистая длинная позиция (то есть разница между ставками на дальнейший рост и на падение котировок) в октябре достигла 847 миллионов баррелей и стала рекордной с марта. Объем длинных позиций превышает объем коротких в шесть раз. На самом деле все логично. Да, с начала года Brent подорожала в 1,4 раза, а американская нефть марки WTI уже перевалила за 80 долларов и котируется на рекордном за семь лет уровне.Но давайте посмотрим цены на другие энергоносители.Многие наверняка слышали, что на днях цена газа на европейских хабах (в частности, ноябрьский фьючерс на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах) достигала 1940 долларов за тысячу кубометров. И хотя после успокоительного заявления Владимира Путина, гарантировавшего поставки нужных объемов голубого топлива, она обрушилась почти вдвое, даже это аномально высокий уровень. Цена газа на пике падения вдвое (!) превышала нефтяной паритет (под ним подразумевают равенство барреля нефти 5,8 миллиона БТЕ или 165 кубометрам газа). А ведь после стремительного падения она подросла до 1150 долларов. И перспективы к ее снижению в дальнейшем под большим вопросом. Да, под две тысячи долларов цену загнали спекулянты. Но есть ведь и реальная проблема — прожорливая Юго-Восточная Азия, которая требует больше газа и готова за него платить и 1,3 тысячи, и 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Катарские, американские и прочие газовозы как шли, так и будут идти преимущественно туда.Еще одна реальная проблема — рекордная цена на уголь в Европе: стоимость угля достигла 20-летнего максимума на фоне как бы отказа от его использования.В итоге нынешние цены на газ и уголь будут попросту стимулировать потребителей жечь мазут — это дешевле даже с учетом экологических налогов. Ну а раз будет больше сжигаться мазут, значит будет больше покупаться нефти. По подсчетам экспертов, мазута будет сжигаться больше примерно на один-два миллиона баррелей в сутки. Нефть при этом будет покупаться обычная, а не сланцевая, потому что из последней мазута особо не получишь.Эта масса прорывается в разных направлениях и пока образовывает пузыри невероятного роста цен на рынке то контейнерных перевозок, то продовольствия, то тех же энергоносителей. Эта масса и в дальнейшем будет прорываться на разные рынки, вызывая общую инфляцию. И цены на нефть в стороне тоже не останутся.Можно еще вспомнить недофинансирование энергодобывающих отраслей последних лет, продвигаемую зеленую повестку, которая нередко на корню убивает проекты по добыче углеводородов (например, нежелание банков финансировать такие проекты) и так далее.Ну и наконец, не стоит сбрасывать прогнозы относительно довольно холодной зимы в Северном полушарии. И прогнозы эти дают не только отдельные климатологи и синоптики, но и, например, эксперты издания Bloomberg. Конечно, и Bloomberg может ошибиться. Однако появившаяся недавно информация о том, что арктический ледовый покров в сентябре текущего года составлял 4,8 миллиона квадратных километров — на треть больше, чем в сентябре 2012 года (несмотря на крики о глобальном потеплении), — придает этим прогнозам дополнительную внушительность.В результате Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз по цене на нефть на конец года с 80 до 90 долларов за баррель Brent. Morgan Stanley ждет 85 долларов. В Bank of Amrerica ожидают цену в 100 долларов за баррель в первом квартале 2022 года. Другими словами, умеренного роста ждут практически все. Но ситуация на рынках угля и газа продемонстрировала, что все может развиваться куда драматичнее.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210709/novaya-neftyanaya-lixoradka-skolko-zarabotaet-rossiya-19605939.html
https://uz.sputniknews.ru/20201217/Rossiya-nachinaet-slezat-s-neftegazovoy-igly--Putin-15618639.html
https://uz.sputniknews.ru/20200523/Vybrali-moment-SShA-zakupilis-rossiyskoy-neftyu-14195746.html
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Валерий Михайлов
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нефть, нефтепродукты

Зима готовится заработать России дополнительные миллиарды

10:37 12.10.2021 (обновлено: 11:27 12.10.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
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Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
Ведущие мировые хедж-фонды в последнее время активно вкладывают деньги в нефть и нефтепродукты.
Еженедельные вложения в октябре превышают 40 миллионов баррелей — в частности, такие данные выдал аналитик Reuters Джон Кемп на основе статистики европейских и американских бирж.
Это означает, что финансовые спекулянты склоняются к тому, что в ближайшие месяцы нефть и нефтепродукты будут расти в цене. Даже несмотря на то, что цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent и так впервые с осени 2018 года сегодня достигает 83-85 долларов за баррель.
Не сказать, что хедж-фонды всегда оказываются правы: бывают у них и промахи. Однако специфика их деятельности, связанная с минимизацией рисков, предполагает высокую вероятность воплощения их прогнозов.
А уж падение цен на нефть в свете сделанных ими ставок в обозримом будущем почти исключено: спор скорее идет об умеренном или стремительном росте. К тому же для реализации прогноза по росту цены на нефть есть и сопутствующие объективные факторы.
Для начала о том, что такое хедж-фонды.
Хедж-фонд — это частный инвестиционный фонд, который объединяет средства инвесторов и использует их для инвестирования на финансовых рынках. При этом такой фонд старается одновременно достичь двух целей: максимизации доходности инвестиций и минимизации возможных рисков.
То есть получать прибыль независимо от состояния рынка — падающего или растущего. Способность хедж-фонда зарабатывать деньги обеспечивается с помощью стратегий хеджирования — то есть контроля и нейтрализации рисков.
Летом хедж-фонды распродавали нефть, опасаясь новой волны пандемии и скорого возврата на рынок иранской нефти в рамках восстановления международной ядерной сделки по Ирану. В течение июня — июля хедж-фонды сбросили контракты на 260 миллионов баррелей.
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Однако новая волна пандемии разворачивается пока не столь стремительно, а США и Иран ничуть не приблизились к снятию своих противоречий. Зато появился новый и очень серьезный фактор: Европу и Юго-Восточную Азию начал накрывать энергетический кризис.
Собственно, все это и послужило сигналом к тому, чтобы примерно в середине августа хедж-фонды уверовали в дальнейшее подорожание нефти. Что же касается самих цен, то побарахтавшись в диапазоне 64-75 долларов за баррель в течение марта — августа, с сентября они и правда пошли вверх.
За полтора месяца на балансах хедж-фондов осели контракты примерно на 170 миллионов баррелей — причем с каждой новой неделей объемы покупок увеличивались. А их чистая длинная позиция (то есть разница между ставками на дальнейший рост и на падение котировок) в октябре достигла 847 миллионов баррелей и стала рекордной с марта. Объем длинных позиций превышает объем коротких в шесть раз.
А ставки на падение котировок нефти марки Brent в конце сентября сократились до минимума за два года.
На самом деле все логично. Да, с начала года Brent подорожала в 1,4 раза, а американская нефть марки WTI уже перевалила за 80 долларов и котируется на рекордном за семь лет уровне.
Но давайте посмотрим цены на другие энергоносители.
Многие наверняка слышали, что на днях цена газа на европейских хабах (в частности, ноябрьский фьючерс на Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах) достигала 1940 долларов за тысячу кубометров. И хотя после успокоительного заявления Владимира Путина, гарантировавшего поставки нужных объемов голубого топлива, она обрушилась почти вдвое, даже это аномально высокий уровень.
Цена газа на пике падения вдвое (!) превышала нефтяной паритет (под ним подразумевают равенство барреля нефти 5,8 миллиона БТЕ или 165 кубометрам газа).
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А ведь после стремительного падения она подросла до 1150 долларов. И перспективы к ее снижению в дальнейшем под большим вопросом. Да, под две тысячи долларов цену загнали спекулянты. Но есть ведь и реальная проблема — прожорливая Юго-Восточная Азия, которая требует больше газа и готова за него платить и 1,3 тысячи, и 1,4 тысячи долларов за тысячу кубометров. Катарские, американские и прочие газовозы как шли, так и будут идти преимущественно туда.
Еще одна реальная проблема — рекордная цена на уголь в Европе: стоимость угля достигла 20-летнего максимума на фоне как бы отказа от его использования.
В итоге нынешние цены на газ и уголь будут попросту стимулировать потребителей жечь мазут — это дешевле даже с учетом экологических налогов. Ну а раз будет больше сжигаться мазут, значит будет больше покупаться нефти. По подсчетам экспертов, мазута будет сжигаться больше примерно на один-два миллиона баррелей в сутки. Нефть при этом будет покупаться обычная, а не сланцевая, потому что из последней мазута особо не получишь.
Но дело, конечно, не только в энергетическом кризисе, уже отразившемся на газовых и угольных ценах. Дело еще и в общей инфляции вследствие варварской политики Федеральной резервной системы, накачавшей весь мир массой эмитированных долларов.
Эта масса прорывается в разных направлениях и пока образовывает пузыри невероятного роста цен на рынке то контейнерных перевозок, то продовольствия, то тех же энергоносителей. Эта масса и в дальнейшем будет прорываться на разные рынки, вызывая общую инфляцию. И цены на нефть в стороне тоже не останутся.
Можно еще вспомнить недофинансирование энергодобывающих отраслей последних лет, продвигаемую зеленую повестку, которая нередко на корню убивает проекты по добыче углеводородов (например, нежелание банков финансировать такие проекты) и так далее.
Ну и наконец, не стоит сбрасывать прогнозы относительно довольно холодной зимы в Северном полушарии. И прогнозы эти дают не только отдельные климатологи и синоптики, но и, например, эксперты издания Bloomberg. Конечно, и Bloomberg может ошибиться.
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Однако появившаяся недавно информация о том, что арктический ледовый покров в сентябре текущего года составлял 4,8 миллиона квадратных километров — на треть больше, чем в сентябре 2012 года (несмотря на крики о глобальном потеплении), — придает этим прогнозам дополнительную внушительность.
В результате Goldman Sachs недавно повысил свой прогноз по цене на нефть на конец года с 80 до 90 долларов за баррель Brent. Morgan Stanley ждет 85 долларов. В Bank of Amrerica ожидают цену в 100 долларов за баррель в первом квартале 2022 года.
Другими словами, умеренного роста ждут практически все. Но ситуация на рынках угля и газа продемонстрировала, что все может развиваться куда драматичнее.
Источник: РИА Новости
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