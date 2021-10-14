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https://uz.sputniknews.ru/20211014/legendarnomu-uzbekskomu-bokseru-rufatu-riskievu-stroyat-novyy-dom-20915799.html
Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом
Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом
АО "Узбекистон темир йуллари" взяло на себя работы по возведению жилья для прославленного узбекского боксера Руфата Рискиева. Скоро он сможет вселиться в... 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
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спорт
узбекистон темир йуллари
руфат рискиев
боксер
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекскому боксеру, известному миру как "Ташкентский тигр", Руфату Рискиеву строят новый трехкомнатный дом, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Как поясняется, работы по возведению жилья взяло на себя АО "Узбекистон темир йуллари", выступающее генеральным спонсором Федерации бокса Узбекистана.Современный трехкомнатный дом со всеми удобствами появится на свободной территории его земельного участка. Отмечается, что в новое жилье боксер сможет переехать уже к концу года.Руфат Асадович Рискиев родился 2 октября 1949 года в городе Аккурган Ташкентской области. С 12 лет стал заниматься боксом в Ташкенте у знаменитого тренера Сиднея Джексона.В 1974-м он стал первым узбекистанским боксером, победившим на чемпионате мира. В 1976 году — финалист Олимпийских игр в Монреале (Канада). Всего "Ташкентский тигр" провел 189 поединков и в 174 одержал победу.Рискиев является одним из основоположников узбекской школы бокса. С 2019 года самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз его имени. А в 2020-м по указу президента он награжден орденом "Дустлик".
https://uz.sputniknews.ru/20170717/rufat-riskiev-i-sotrudniki-priemnoi-5840116.html
https://uz.sputniknews.ru/20161122/4186206.html
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узбекистон темир йуллари, руфат рискиев, боксер, национальный олимпийский комитет узбекистана

Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом

22:20 14.10.2021 (обновлено: 22:29 14.10.2021)
1980
© Пресс-служба НОК УзбекистанаЛегендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом
Легендарному узбекскому боксеру Руфату Рискиеву строят новый дом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
АО "Узбекистон темир йуллари" взяло на себя работы по возведению жилья для прославленного узбекского боксера Руфата Рискиева. Скоро он сможет вселиться в трехкомнатный дом.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Узбекскому боксеру, известному миру как "Ташкентский тигр", Руфату Рискиеву строят новый трехкомнатный дом, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.
Как поясняется, работы по возведению жилья взяло на себя АО "Узбекистон темир йуллари", выступающее генеральным спонсором Федерации бокса Узбекистана.
Современный трехкомнатный дом со всеми удобствами появится на свободной территории его земельного участка. Отмечается, что в новое жилье боксер сможет переехать уже к концу года.
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Руфат Асадович Рискиев родился 2 октября 1949 года в городе Аккурган Ташкентской области. С 12 лет стал заниматься боксом в Ташкенте у знаменитого тренера Сиднея Джексона.
В 1974-м он стал первым узбекистанским боксером, победившим на чемпионате мира. В 1976 году — финалист Олимпийских игр в Монреале (Канада). Всего "Ташкентский тигр" провел 189 поединков и в 174 одержал победу.
Рискиев является одним из основоположников узбекской школы бокса. С 2019 года самому лучшему боксеру чемпионата Узбекистана вручается приз его имени. А в 2020-м по указу президента он награжден орденом "Дустлик".
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