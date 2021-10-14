https://uz.sputniknews.ru/20211014/naznacheny-chetyre-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20909407.html
Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
Составы отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T15:49+0500
2021-10-14T15:49+0500
2021-10-14T15:49+0500
общество
поезд
узбекистон темир йуллари
мигранты
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца октября организует четыре поезда в Волгоградскую область России.Составы вывезут на родину граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.Поезда из Волжского отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, добавили в компании.С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана. За это время власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах. В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении с ними регулярного пассажирского сообщения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
поезд, узбекистон темир йуллари, мигранты, трудовые мигранты
Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
Составы отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца октября организует четыре поезда в Волгоградскую область России.
Составы вывезут на родину граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.
"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало четыре специальных пассажирских поезда сообщением Волжский—Ташкент", — говорится
в официальном сообщении.
Поезда из Волжского отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 по московскому времени.
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, добавили в компании.
С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана.
За это время власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.
В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении с ними регулярного пассажирского сообщения.