https://uz.sputniknews.ru/20211014/naznacheny-chetyre-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20909407.html

Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России

Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России

Составы отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T15:49+0500

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общество

поезд

узбекистон темир йуллари

мигранты

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца октября организует четыре поезда в Волгоградскую область России.Составы вывезут на родину граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.Поезда из Волжского отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, добавили в компании.С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана. За это время власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах. В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении с ними регулярного пассажирского сообщения.

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поезд, узбекистон темир йуллари, мигранты, трудовые мигранты