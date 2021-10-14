Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211014/naznacheny-chetyre-poezda-dlya-vyvoza-uzbekistantsev-iz-rossii-20909407.html
Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
Составы отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T15:49+0500
2021-10-14T15:49+0500
общество
поезд
узбекистон темир йуллари
мигранты
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15010868_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_1bd9653b9ba606080f8afd18d510cbe2.jpg
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца октября организует четыре поезда в Волгоградскую область России.Составы вывезут на родину граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.Поезда из Волжского отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 по московскому времени. Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, добавили в компании.С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана. За это время власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах. В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении с ними регулярного пассажирского сообщения.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/12/15010868_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3f5cfa2d69ec2374dece6c805ee3ec7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
поезд, узбекистон темир йуллари, мигранты, трудовые мигранты

Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России

15:49 14.10.2021
550
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПроверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.
Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
Составы отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Компания "Узбекистон темир йуллари" до конца октября организует четыре поезда в Волгоградскую область России.
Составы вывезут на родину граждан Узбекистана, которые не могут вернуться домой из-за пандемии.
"В целях организации процесса возвращения наших соотечественников на родину АО "Узбекистон темир йуллари" организовало четыре специальных пассажирских поезда сообщением Волжский—Ташкент", — говорится в официальном сообщении.
Поезда из Волжского отправятся 22, 25, 29 октября и 1 ноября в 20.57 по московскому времени.
Для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов, добавили в компании.
С мая прошлого года в Волгоградской, Самарской, Оренбургской и Ростовской областях регулярно собирались несколько сотен граждан Узбекистана.
За это время власти республики организовали вывоз более 15 тысяч соотечественников на поездах.
В начале этого мая "Узбекистон темир йуллари" направили в железнодорожные администрации России и Казахстана обращение о поэтапном восстановлении с ними регулярного пассажирского сообщения.
000002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:34Российские ученые помогут Узбекистану расширить спектр фундаментальных исследований
17:22Нет консенсуса: сохранит ли Афганистан свой статус в ШОС
16:20В Ташкенте откроется филиал индийского вуза Glocal University
16:12Продукция UzAuto Motors стала самой желанной в Казахстане
16:05Выступление Шавката Мирзиёева на заседании Высшего Совета ЕАЭС: что предлагает Узбекистан?
15:49Назначены четыре поезда для вывоза узбекистанцев из России
15:30Камилов принял участие в заседании СМИД СНГ. О чем договорились министры
15:08Переговоры властей Узбекистана и талибов пройдут в Термезе 15 октября
14:31ФСБ ликвидировала террористическую ячейку во Владимире и Москве
14:03Ташкентцы смогут оплачивать проезд в автобусах с помощью QR-кода
14:03Патрушев: США стремятся ослабить связи России со странами Центральной Азии
13:52Камилов: вопрос размещения ВС США в Узбекистане — не стоит
13:07Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью
13:01В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
12:40Узбекистанцы начали досрочно голосовать на выборах президента — фото
12:29Узбекистанским мигрантам повысят выплаты на компенсацию расходов при трудоустройстве
12:26В Tashkent City изменили правила входа
12:24Кому предоставят беззалоговый кредит на жилищное строительство
11:50Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться
11:44Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции