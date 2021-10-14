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https://uz.sputniknews.ru/20211014/v-tashkente-poyavilos-graffiti-posvyaschennoe-novomu-pokoleniyu-uzbekistantsev--video-20901602.html
В Ташкенте появилось граффити, посвященное новому поколению узбекистанцев — видео
В Ташкенте появилось граффити, посвященное новому поколению узбекистанцев — видео
Столичный уличный художник Inkuzart опубликовал видео и фотографии своего очередного творения на странице в Instagarm. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ташкент
граффити
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Столичный художник Inkuzart создал очередное граффити, которое посвятил новому поколению Узбекистана. Видео и фотографии своего творения он опубликовал на странице в Instagarm. "В наших жилах течет кровь великих предков. Узбекский народ гордится своей историей, но до каких пор??? Хочу, чтобы из нынешнего поколения тоже вышли великие люди, ибо наше будущее поколение гордилось нами",— подписал свой пост в Instagram художник.Его творчество уже оценили 1,3 тысячи подписчиков. Весной прошлого года на стенах зданий, расположенных в Чиланзарском районе Ташкента, появилась серия граффити Inkuzart, тематика которой была связана непосредственно с пандемией коронавируса.
https://uz.sputniknews.ru/20201019/Zubastiy-virus-maski-i-vrachi-graffiti-v-raznih-stranah-photo-15211031.html
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ташкент, граффити

В Ташкенте появилось граффити, посвященное новому поколению узбекистанцев — видео

10:51 14.10.2021 (обновлено: 10:56 14.10.2021)
362
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаллончик с краской в руке
Баллончик с краской в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Столичный уличный художник Inkuzart опубликовал видео и фотографии своего очередного творения на странице в Instagarm.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Столичный художник Inkuzart создал очередное граффити, которое посвятил новому поколению Узбекистана. Видео и фотографии своего творения он опубликовал на странице в Instagarm.
"В наших жилах течет кровь великих предков. Узбекский народ гордится своей историей, но до каких пор??? Хочу, чтобы из нынешнего поколения тоже вышли великие люди, ибо наше будущее поколение гордилось нами",— подписал свой пост в Instagram художник.
Его творчество уже оценили 1,3 тысячи подписчиков.
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Весной прошлого года на стенах зданий, расположенных в Чиланзарском районе Ташкента, появилась серия граффити Inkuzart, тематика которой была связана непосредственно с пандемией коронавируса.
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