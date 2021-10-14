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Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью
Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью
Президент РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл, в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T13:07+0500
2021-10-14T13:07+0500
2021-10-14T13:07+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
интервью
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Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя". В рамках мероприятия лидер РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл. В ходе беседы глава Российской Федерации ответил на вопросы о санкциях, энергетике и смерти доллара. Кроме того, Путин рассказал о главной задаче властей РФ и о том, будет ли он баллотироваться на новый срок. Смотрите в нашем видео, о чем еще говорил российский лидер во время интервью.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , владимир путин, интервью, видео
Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью
Президент РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл, в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя". В рамках мероприятия лидер РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл.
В ходе беседы глава Российской Федерации ответил на вопросы о санкциях, энергетике и смерти доллара.
Кроме того, Путин рассказал о главной задаче властей РФ и о том, будет ли он баллотироваться на новый срок.
Смотрите в нашем видео, о чем еще говорил российский лидер во время интервью.