https://uz.sputniknews.ru/20211014/vladimir-putin-otvetil-na-voprosy-cnbc-o-chem-sprosili-lidera-rossii--video-intervyu-20905804.html

Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью

Владимир Путин ответил на вопросы CNBC: о чем спросили лидера России — видео интервью

Президент РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл, в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя". 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

мультимедиа

владимир путин

интервью

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Президент России Владимир Путин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя". В рамках мероприятия лидер РФ дал большое интервью телеведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл. В ходе беседы глава Российской Федерации ответил на вопросы о санкциях, энергетике и смерти доллара. Кроме того, Путин рассказал о главной задаче властей РФ и о том, будет ли он баллотироваться на новый срок. Смотрите в нашем видео, о чем еще говорил российский лидер во время интервью.

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мультимедиа , владимир путин, интервью, видео