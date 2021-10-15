https://uz.sputniknews.ru/20211015/amerika-porvala-v-klochya-esche-i-kitay-20918268.html

Америка порвала в клочья еще и Китай

Америка порвала в клочья еще и Китай

Модный тренд этой осени — говорить, что Китай идет к закату и слабеет на глазах (а США и Запад, по умолчанию, наоборот — крепнут с каждым днем). Ну, то есть... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T11:00+0500

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колумнисты

сша

китай

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Если в одном престижном издании престижные авторы говорят, что "Китай — держава в упадке и это проблема", а в другом почти в то же время мы читаем, что "пришел конец подъему Китая", и там же — что азиатская держава все больше "отвращает от себя весь мир", то это уже не совпадение. Это идеологема, то есть кем-то сформулированная весьма сомнительная мысль, на которую теперь предстоит натыкаться повсюду.Нам казалось, что суть происходящего в мире с начала века — это постепенный и неуклонный выход Китая на первое место во всех статистических таблицах по всем показателям: объем производимого продукта, технологическое преимущество, военная неуязвимость, плюс привлекательность опыта развития и рост числа сторонников по всей планете. Параллельно налицо закат доминирования США с союзниками (относительно того же Китая), уход их на вторые и прочие места. Кого-то это радовало, кого-то пугало, но факты есть факты, их никто, кроме маргиналов, не оспаривал. До сего дня то есть. И кто-то, наверное, сказал: хватит пугать всех ростом Китая, это нам невыгодно, попробуем противоположный подход.И таковые находятся. Прежде всего исторические. Мысль авторов в том, что державы опаснее всего для окружающих не в момент подъема и успеха, а когда их взлет замедляется. Тогда лидеры страны начинают суетиться, считая, что надо или срочно снять дивиденды (пока не поздно), или рывком продолжить движение вверх, придумать для него что-то новое и авантюрное. Ведь публика привыкла к постоянным успехам и улучшению жизни, а тут она огорчится. Исторических примеров приводится немало — от классических Афин и Спарты до Японии в 1941 году до Российской империи около 1900-го, перед войной с той же Японией.Чуть не забыл главное — у статьи есть подзаголовок: "США надо готовиться к большой войне не потому, что их соперник на подъеме, а по обратной причине".Но посмотрим, в чем же, по мнению авторов, прослеживается упадок Китая. Начинается разговор с простых вещей: в начале века его экономика росла на десять процентов в год и даже больше, а сейчас — шесть-семь процентов.Статистика в данном случае хуже фальшивки. Чтобы экономика росла каждый год на десять процентов, надо, чтобы она каждый год прибавляла все больше и больше в абсолютных цифрах — поскольку база, от которой исчисляется процент, за год стала больше. Понятно, что такого роста в природе не бывает и что шесть процентов китайского ВВП сегодня в абсолютном объеме могут быть больше, чем десять процентов годы назад. Но перевод всего мыслимого в проценты и потом обратно — старая забава, хотя кого-то может все еще обмануть. Ну а тот простой факт, что после "ковидной перезагрузки" мира Китай оказался единственной крупной экономикой, которая показала плюс, — об этом можно и умолчать.Дальше интереснее. Эта и две другие упомянутые статьи указывают, что инвестиции в китайский инфраструктурный проект "Пояс и путь" уже не те, что на его старте (было бы забавно, если бы они так и росли год за годом: инвестиции ведь делаются для того, чтобы что-то создать, бесконечными они быть не могут, сделал их — и работаешь). Перечисляются случаи, когда от первоначальных планов кто-то где-то отказался, — и страны, в которых звучат голоса типа "что же это такое, везде китайцы, и нигде никаких западников".Что-то знакомое, правда? Дело в том, что все вышесказанное, с небольшими поправками, уже несколько лет как звучит в отношении России, включая демографию. С общим выводом имени Барака Обамы: это экономика, порванная в клочья, бензоколонка, прикидывающаяся страной. Хотя, если присмотреться, похожие идеологемы ("они вот-вот рухнут") применялись и ко многим другим странам и ситуациям.В результате перед нами классический случай тупой пропаганды. Она строится по простой методике: надо взять только плохие факты, реальные или придуманные. О прочих умолчать. То есть создать свою, фальшивую реальность. И начать промывать мозги тем, кто не привык думать самостоятельно на тему "а не вранье ли это". В том числе не забывать про мозги жителей обсуждаемой страны: чтобы они в минуту жизни трудную думали, что это не у них все плохо, а страна катится в упадок. Надо объяснять им: у вас все плохо, а у нас, в Америке, — вечная весна и сверхдержавность, потому что мы на нее обречены.Напоминает эта методика драку в подворотне, когда перед таковой главарь одной шайки укрепляет боевой дух соратников, крича им: да перед вами же на самом деле слабаки, они дрожат. Затем надо попытаться спровоцировать врага, который на самом-то деле силен и совсем не дрожит. В общем, технология известная.В переводе ситуации на глобальную политику: одно дело — собирать союзников на конфронтацию с растущей державой, на глазах выходящей на мировое лидерство, и совсем другое — объяснять им, что на самом деле то держава, катящаяся к упадку, просто, друзья, это надо как-то заметить.А заодно и нам предстоит теперь слышать сначала от авторов американских статей, потом от чиновников и политиков одно и то же: кто ваш партнер и союзник в мире — вот этот порванный в клочья сборочный цех? И самое интересное, что многие из говорящих и вправду будут так думать. Потому что им так легче.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211005/kitay-nanes-novyy-udar-po-demokratiyam-20766272.html

https://uz.sputniknews.ru/20210928/kitay-sderjanno-prazdnuet-pobedu-nad-ssha-20673351.html

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