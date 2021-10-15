https://uz.sputniknews.ru/20211015/ischenko-o-skrytyx-posylax-nuland-dlya-marionetok-iz-byvshego-sssr--video-20916474.html

Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео

Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила визит в РФ. Что будет дальше? 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T08:30+0500

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К чему стоит приготовиться проамериканским элитам на пространстве СНГ?В пользу чего сделает выбор Россия: восстановления Советского Союза или же важнее окажется дружба с Китаем?Как будут дальше развиваться события в постсоветских странах? В частности, на Украине, которую уже давно "облюбовали" американцы.Об этом и многом другом в беседе со Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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мультимедиа , сша, ссср, виктория нуланд, запад, видео