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Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила визит в РФ. Что будет дальше? 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T08:30+0500
2021-10-15T08:30+0500
2021-10-15T08:30+0500
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ссср
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К чему стоит приготовиться проамериканским элитам на пространстве СНГ?В пользу чего сделает выбор Россия: восстановления Советского Союза или же важнее окажется дружба с Китаем?Как будут дальше развиваться события в постсоветских странах? В частности, на Украине, которую уже давно "облюбовали" американцы.Об этом и многом другом в беседе со Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , сша, ссср, виктория нуланд, запад, видео
Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила визит в РФ. Что будет дальше?
К чему стоит приготовиться проамериканским элитам на пространстве СНГ?
В пользу чего сделает выбор Россия: восстановления Советского Союза или же важнее окажется дружба с Китаем?
Как будут дальше развиваться события в постсоветских странах? В частности, на Украине, которую уже давно "облюбовали" американцы.
Об этом и многом другом в беседе со Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.