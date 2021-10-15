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Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила визит в РФ. Что будет дальше? 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
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К чему стоит приготовиться проамериканским элитам на пространстве СНГ?В пользу чего сделает выбор Россия: восстановления Советского Союза или же важнее окажется дружба с Китаем?Как будут дальше развиваться события в постсоветских странах? В частности, на Украине, которую уже давно "облюбовали" американцы.Об этом и многом другом в беседе со Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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мультимедиа , сша, ссср, виктория нуланд, запад, видео

Ищенко: о скрытых посылах Нуланд для "марионеток" из бывшего СССР — видео

08:30 15.10.2021
1860
© Sputnik
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила визит в РФ. Что будет дальше?
К чему стоит приготовиться проамериканским элитам на пространстве СНГ?
В пользу чего сделает выбор Россия: восстановления Советского Союза или же важнее окажется дружба с Китаем?
Как будут дальше развиваться события в постсоветских странах? В частности, на Украине, которую уже давно "облюбовали" американцы.
Об этом и многом другом в беседе со Sputnik рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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