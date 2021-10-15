https://uz.sputniknews.ru/20211015/lavrov-predlojil-davat-rossiyskoe-grajdanstvo-detyam-iz-lyuboy-strany-pri-odnom-uslovii--20929101.html
Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает автоматически давать гражданство РФ родившимся в смешанных семьях, где хотя бы один из супругов имеет... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T20:20+0500
2021-10-15T20:20+0500
2021-10-15T20:23+0500
общество
сергей лавров
дети
соотечественники
выдача гражданства
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Родившиеся в смешанных браках дети могли бы автоматически становиться российскими гражданами, если кто-то из родителей россиянин. С такой инициативой выступил Сергей Лавров в рамках конгресса российских соотечественников.Инициативу главы российского МИД уже прокомментировали в обеих палатах парламента. По мнению вице-спикера Госдумы, экс-уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, это полезная инициатива, которая облегчит жизнь многим смешанным семьям не только на пространстве СНГ, но и в других странах."Как минимум это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, порой жизненно важных вопросов — с лечением и с другими. Поэтому, я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться", — отметила парламентарий.Положительно восприняли эту идею и в Совете Федерации. Сенаторы уверены, что любое облегчение процедуры принятия в гражданство лиц, имеющих российские корни, стоит приветствовать, поэтому вполне возможно, что соответствующий проект поправок поступит из правительства в Государственную думу РФ.По итогам 2020 года российские паспорта получили свыше 656 тысяч иностранцев, что стало абсолютным рекордом с начала XXI века. На первом месте по количеству — выходцы из Украины, на втором — представители Таджикистана, а замыкают тройку переселенцы из Казахстана. Кроме того, россиянами в минувшем году стало около 23 тысяч соотечественников из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20201222/Poka-net-doma-kto-i-kak-vstrechaet-pereekhavshikh-v-Tulu-sootechestvennikov-15652311.html
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сергей лавров, дети, соотечественники, выдача гражданства
Лавров предложил давать российское гражданство детям из любой страны при одном условии
20:20 15.10.2021 (обновлено: 20:23 15.10.2021)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает автоматически давать гражданство РФ родившимся в смешанных семьях, где хотя бы один из супругов имеет российский паспорт.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Родившиеся в смешанных браках дети могли бы автоматически становиться российскими гражданами, если кто-то из родителей россиянин. С такой инициативой выступил Сергей Лавров в рамках конгресса российских соотечественников.
"Следующий на очереди шаг, который мы очень хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках. Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке — на территории России или на территории зарубежного государства — он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство", — цитирует РИА Новости заявление министра.
Инициативу главы российского МИД уже прокомментировали в обеих палатах парламента. По мнению вице-спикера Госдумы, экс-уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, это полезная инициатива, которая облегчит жизнь многим смешанным семьям не только на пространстве СНГ, но и в других странах.
"Как минимум это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, порой жизненно важных вопросов — с лечением и с другими. Поэтому, я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться", — отметила парламентарий.
Положительно восприняли эту идею и в Совете Федерации. Сенаторы уверены, что любое облегчение процедуры принятия в гражданство лиц, имеющих российские корни, стоит приветствовать, поэтому вполне возможно, что соответствующий проект поправок поступит из правительства в Государственную думу РФ.
По итогам 2020 года российские паспорта получили свыше 656 тысяч иностранцев, что стало абсолютным рекордом с начала XXI века. На первом месте по количеству — выходцы из Украины, на втором — представители Таджикистана, а замыкают тройку переселенцы из Казахстана. Кроме того, россиянами в минувшем году стало около 23 тысяч соотечественников из Узбекистана.