https://uz.sputniknews.ru/20211015/renault-nachnet-proizvodit-avto-v-uzbekistane-kogda-startuyut-prodaji-20923776.html

Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?

Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?

Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T15:10+0500

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автомобильный рынок

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Французский автоконцерн Renault запускает производство автомобилей в Узбекистане.Продажи кроссоверов Arkana и Kaptur начнутся уже этой осенью.Позднее на авторынке Узбекистана также появится новое поколение внедорожника Renault Duster. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в Ташкенте.Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".

https://uz.sputniknews.ru/20190628/Ekspert-prikhod-Renault-ne-izmenit-konservativnyy-uzbekskiy-avtorynok-11889124.html

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узбекистан, автомобили, автомобильный рынок