Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Французский автоконцерн Renault запускает производство автомобилей в Узбекистане.Продажи кроссоверов Arkana и Kaptur начнутся уже этой осенью.Позднее на авторынке Узбекистана также появится новое поколение внедорожника Renault Duster. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в Ташкенте.Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Французский автоконцерн Renault запускает производство автомобилей в Узбекистане.
Продажи кроссоверов Arkana и Kaptur начнутся уже этой осенью.
"Выход на новый для бренда рынок организован совместно с партнером Renault Group в Узбекистане, компанией Roodell. <...> Первые автомобили будут доступны для клиентов уже этой осенью: сначала в продажу поступят стильный современный купе-кроссовер Renault Arkana и яркий городской кроссовер Renault Kaptur", — сообщили в компании.
Позднее на авторынке Узбекистана также появится новое поколение внедорожника Renault Duster.
На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в Ташкенте.
Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
"Наше присутствие на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети, чтобы предложить нашим новым покупателям сервис самого высокого уровня", — подчеркнул Птачек.
Кто такие Renault?
Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций.
Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan.