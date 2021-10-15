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Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?
Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?
Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T15:10+0500
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Французский автоконцерн Renault запускает производство автомобилей в Узбекистане.Продажи кроссоверов Arkana и Kaptur начнутся уже этой осенью.Позднее на авторынке Узбекистана также появится новое поколение внедорожника Renault Duster. На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в Ташкенте.Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
https://uz.sputniknews.ru/20190628/Ekspert-prikhod-Renault-ne-izmenit-konservativnyy-uzbekskiy-avtorynok-11889124.html
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узбекистан, автомобили, автомобильный рынок

Renault начнет производить авто в Узбекистане: когда стартуют продажи?

15:10 15.10.2021
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© Sputnik / Алексей КуденкоПрезентация нового кроссовера Renault Arkana
Презентация нового кроссовера Renault Arkana - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко
Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Французский автоконцерн Renault запускает производство автомобилей в Узбекистане.
Продажи кроссоверов Arkana и Kaptur начнутся уже этой осенью.
"Выход на новый для бренда рынок организован совместно с партнером Renault Group в Узбекистане, компанией Roodell. <...> Первые автомобили будут доступны для клиентов уже этой осенью: сначала в продажу поступят стильный современный купе-кроссовер Renault Arkana и яркий городской кроссовер Renault Kaptur", — сообщили в компании.
Позднее на авторынке Узбекистана также появится новое поколение внедорожника Renault Duster.
На первом этапе продажи и сервис Renault будут осуществляться в двух дилерских центрах в Ташкенте.
Гендиректор Renault в РФ и СНГ Ян Птачек отметил, что Узбекистан — быстрорастущий рынок Центральной Азии, и интерес к новым автомобилям в республике "неуклонно повышается".
"Наше присутствие на рынке предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей Renault и развитие дилерской сети, чтобы предложить нашим новым покупателям сервис самого высокого уровня", — подчеркнул Птачек.
Кто такие Renault?

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций.

Российская группа "АвтоВАЗ" входит в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и выпускает по полному циклу автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan.

Независимый автомобильный эксперт Алексей Шарапов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2019
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