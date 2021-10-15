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LIVE: Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации
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https://uz.sputniknews.ru/20211015/shavkat-mirziyoev-vystupit-na-zasedanii-glav-sng-v-chest-30-letiya-organizatsii-20921650.html
Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации
Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации
В Минске проходит очередное заседание с участием президентов государств Содружества. В дистанционном формате к встрече подключится президент Узбекистана Шавкат... 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
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В этом году исполняется 30 лет с момента создания СНГ. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества в рамках организации. а также подведут итоги деятельности за последние десятилетия.Принимающей стороной выступает Беларусь, а участники заседания подключаются в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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узбекистан, шавкат мирзиёев, снг, видео

Шавкат Мирзиёев выступит на заседании глав СНГ в честь 30-летия организации

13:32 15.10.2021 (обновлено: 13:39 15.10.2021)
605
© Sputnik
В Минске проходит очередное заседание с участием президентов государств Содружества. В дистанционном формате к встрече подключится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В этом году исполняется 30 лет с момента создания СНГ. Главы государств обсудят вопросы сотрудничества в рамках организации. а также подведут итоги деятельности за последние десятилетия.
Принимающей стороной выступает Беларусь, а участники заседания подключаются в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию смотрите на сайте Sputnik Узбекистан.
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