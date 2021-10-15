https://uz.sputniknews.ru/20211015/uzbekistan-vystupaet-za-uskorennoe-vnedrenie-orgnabora-trudovyx-migrantov-v-sng--mirziyoev-20927730.html

Узбекистан ускорит внедрение оргнабора трудовых мигрантов в СНГ — Мирзиёев

Узбекистан ускорит внедрение оргнабора трудовых мигрантов в СНГ — Мирзиёев

Об этом президент республики заявил в ходе состоявшегося заседания глав стран Содружества. Мероприятие проходило в онлайн-формате. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-15T18:27+0500

2021-10-15T18:27+0500

2021-10-15T18:37+0500

миграция

шавкат мирзиёев

узбекистанцы

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистан выступает за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах СНГ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках онлайн-заседания глав стран Содружества. Ранее в Агентстве по внешней трудовой миграции заявили, что до середины января 2020 года власти Узбекистана планируют организовать пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан республики для работы на стройки РФ. "Пилот" реализуют на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направлять соискателей рабочих мест со всех регионов страны.Согласно официальным данным, в конце 2020-го на заработках в зарубежных странах находились около 1,6 миллиона узбекистанцев (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона работали в России.

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шавкат мирзиёев, узбекистанцы, трудовые мигранты