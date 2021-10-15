https://uz.sputniknews.ru/20211015/uzbekistan-vystupaet-za-uskorennoe-vnedrenie-orgnabora-trudovyx-migrantov-v-sng--mirziyoev-20927730.html
Узбекистан ускорит внедрение оргнабора трудовых мигрантов в СНГ — Мирзиёев
Узбекистан ускорит внедрение оргнабора трудовых мигрантов в СНГ — Мирзиёев
Об этом президент республики заявил в ходе состоявшегося заседания глав стран Содружества. Мероприятие проходило в онлайн-формате. 15.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-15T18:27+0500
2021-10-15T18:27+0500
2021-10-15T18:37+0500
миграция
шавкат мирзиёев
узбекистанцы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистан выступает за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах СНГ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках онлайн-заседания глав стран Содружества. Ранее в Агентстве по внешней трудовой миграции заявили, что до середины января 2020 года власти Узбекистана планируют организовать пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан республики для работы на стройки РФ. "Пилот" реализуют на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направлять соискателей рабочих мест со всех регионов страны.Согласно официальным данным, в конце 2020-го на заработках в зарубежных странах находились около 1,6 миллиона узбекистанцев (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона работали в России.
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шавкат мирзиёев, узбекистанцы, трудовые мигранты
Узбекистан ускорит внедрение оргнабора трудовых мигрантов в СНГ — Мирзиёев
18:27 15.10.2021 (обновлено: 18:37 15.10.2021)
Об этом президент республики заявил в ходе состоявшегося заседания глав стран Содружества. Мероприятие проходило в онлайн-формате.
ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Узбекистан выступает за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах СНГ, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках онлайн-заседания глав стран Содружества.
Следующим практическим шагом должны стать совместные меры по совершенствованию рынка труда СНГ с учетом потребностей экономического роста наших государств. Выступаем за скорейшее внедрение механизмов организованного набора трудовых мигрантов в странах Содружества.
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Ранее в Агентстве по внешней трудовой миграции заявили, что до середины января 2020 года власти Узбекистана планируют организовать пилотный проект по отправке 10 тысяч граждан республики для работы на стройки РФ. "Пилот" реализуют на базе центра занятости в Ташкенте, куда будут направлять соискателей рабочих мест со всех регионов страны.
Согласно официальным данным, в конце 2020-го на заработках в зарубежных странах находились около 1,6 миллиона узбекистанцев (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона работали в России.